ЦСКА сделал конкретное предложение по Солари

ЦСКА работает над трансфером правого вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари.

Армейцы уже сделали конкретное предложение – 6 миллионов долларов + 10% от будущей перепродажи игрока.

Сообщалось, что на 23-летнего аргентинца также претендуют «Спартак» и «Краснодар».