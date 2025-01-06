ЦСКА сделал конкретное предложение по Солари

ЦСКА работает над трансфером правого вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари.
Армейцы уже сделали конкретное предложение – 6 миллионов долларов + 10% от будущей перепродажи игрока.
Сообщалось, что на 23-летнего аргентинца также претендуют «Спартак» и «Краснодар».
- Рыночная стоимость Солари – 7 миллионов евро.
- В составе «Ривер Плейта» он забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 109 матчах.
- В Европе форвард пока не выступал.
- За него требуют 15-17 миллионов евро. Отступные в контракте еще выше – 30 млн евро.
Источник: TNT Sports