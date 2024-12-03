Лещук одним словом описал игру «Динамо» в матче с «Ахматом»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился эмоциями после игры 17-го тура РПЛ против «Ахмата».
- Итог матча в Грозном – ничья 1:1.
- Лещук сравнял счет на 95-й минуте после розыгрыша углового.
– Все равно расстроен. Нужно было выиграть. Обидно проделать такую дорогу в Грозный и потерять очки.
– Но если смотреть как складывалась игра, вы в добавленное время забили…
– Считаю, что это наша бездарная игра в большей степени. Мы вышли без агрессии, без спортивной злости. Думали, что все легко дастся.
Против нас играют такие же футболисты, у них желания было больше, поэтому игра сложилась настолько тяжело.
– В самой концовке ваш героизм закрепил сейв после удара Адамова.
– Да, тяжелый момент, хорошо и плотно пробил. Успел сократить, за счет этого хотя бы одно очко увозим.
Источник: «Матч ТВ»