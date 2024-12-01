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    • Самолет с игроками «Динамо» прилетел в Махачкалу вместо Грозного

    Самолет с игроками «Динамо» прилетел в Махачкалу вместо Грозного

    Самолет, на котором «Динамо» отправилось в Грозный на матч 17-го тура РПЛ с «Ахматом», из-за плохих погодных условий был направлен в Махачкалу, сообщает телеграм-канал Baza. Теперь команда поедет из Дагестана в Чечню на автобусах.

    Ближайший к Грозному аэропорт находится в Магасе, однако он также не принимал самолеты из-за погоды. Кроме того, пилот не смог приземлиться и в аэропорту Владикавказа – он был переполнен в связи с закрытыми аэропортами в Грозном и Магасе.

    • Матч «Ахмат»«Динамо» пройдет 2 декабря и начнется в 19:00 мск.
    • Бело-голубые занимают в РПЛ 5-е место с 31 очком после 16 игру. У грозненцев 9 баллов и 15-я позиция.

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    Источник: телеграм-канал Baza

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    01.12.2024 20:45
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    n876
    1733077269
    прилетел в Махачкалу ===Главное чтобы там не выскочила толпа диких, которым сказали что там евреи...Все помнят.
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    Shamil79
    1733077546
    игра будет автобусная
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    Интерес
    1733081109
    БЛиже к народу.Терпите,за такие деньги.
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