Самолет с игроками «Динамо» прилетел в Махачкалу вместо Грозного

Самолет, на котором «Динамо» отправилось в Грозный на матч 17-го тура РПЛ с «Ахматом», из-за плохих погодных условий был направлен в Махачкалу, сообщает телеграм-канал Baza. Теперь команда поедет из Дагестана в Чечню на автобусах.

Ближайший к Грозному аэропорт находится в Магасе, однако он также не принимал самолеты из-за погоды. Кроме того, пилот не смог приземлиться и в аэропорту Владикавказа – он был переполнен в связи с закрытыми аэропортами в Грозном и Магасе.

Матч «Ахмат» – «Динамо» пройдет 2 декабря и начнется в 19:00 мск.

Бело-голубые занимают в РПЛ 5-е место с 31 очком после 16 игру. У грозненцев 9 баллов и 15-я позиция.

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