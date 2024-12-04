Черданцев заявил о равнодушии игроков «Динамо» к результату

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об игре «Динамо» после гостевого матча команды в 17-м туре РПЛ с «Ахматом» (1:1).

От поражения бело-голуых спас гол на 90+5‑й минуте матча вратаря Игоря Лещука, который пришел в чужую штрафную площадь на подачу углового.

– Вы помните, когда в РПЛ последний раз забивал вратарь?

– Не помню. Гол получился нелепый, хотя Лещук молодец. Жаль, что «Динамо» находится в таком состоянии, команда должна бороться за чемпионство, а не идти на текущих местах. Видно, что у команды нет победного настроения, они выходят просто поиграть в футбол. Это неправильное отношение.

«Динамо» должно проявлять большую концентрацию, это вопрос к главному тренеру. По составу и отдельным матчам это одна из самых ярких команд. Но складывается ощущение, что у них какое‑то равнодушие к результату.