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    • Черданцев заявил о равнодушии игроков «Динамо» к результату

    Черданцев заявил о равнодушии игроков «Динамо» к результату

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об игре «Динамо» после гостевого матча команды в 17-м туре РПЛ с «Ахматом» (1:1).

    От поражения бело-голуых спас гол на 90+5‑й минуте матча вратаря Игоря Лещука, который пришел в чужую штрафную площадь на подачу углового.

    – Вы помните, когда в РПЛ последний раз забивал вратарь?

    – Не помню. Гол получился нелепый, хотя Лещук молодец. Жаль, что «Динамо» находится в таком состоянии, команда должна бороться за чемпионство, а не идти на текущих местах. Видно, что у команды нет победного настроения, они выходят просто поиграть в футбол. Это неправильное отношение.

    «Динамо» должно проявлять большую концентрацию, это вопрос к главному тренеру. По составу и отдельным матчам это одна из самых ярких команд. Но складывается ощущение, что у них какое‑то равнодушие к результату.

    • «Динамо» занимает 5-е место в РПЛ после 17 туров с 32 очками.
    • В последних 6 матчах команда одержала 2 победы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.12.2024 10:15
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    Комментарии (17)
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    Интерес
    1733296897
    Если состав меняется,а "равнодушие" побеждает,в конце-концов,то надо приглядываться к хозяевам клуба.Хотя они (управленцы,а не "небожители")тоже меняются,но установки остаются прежними,видимо.Всех устраивает."Динамо" начинает "летать" не впервые-раза три за последние 15 лет,но тут сразу же команде подрезают крылья,разгоняя и распродавая состав.Там два человека остаются постоянными-Лещенко да Степашин с Хрюшиным.
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    Cleaner
    1733298770
    Динамовцы знают, что команда уже ПЯТЬДЕСЯТ лет БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА. Знают, что и еще лет ПЯТЬДЕСЯТ без титулов Динамо будет. Тогда ЗАЧЕМ НАПРЯГАТЬСЯ. Контракты подписаны, денежки капают. Жизнь удалась и ничего большего игрокам динамовским не надо...
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    aldo conte
    1733298894
    Чурбанцев ба-а-льшой специалист. Во всём разбирается.
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    andr45
    1733300572
    Можно подумать,что динамовцы одни такие) Многие уже упаковали чемоданы и нервно посматривают на часы, боясь опоздать на самолет) МОРЯ И ОКИЯНЫ ЖДУТ ВАС)
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    VGreen
    1733309339
    Динамо - команда-бедолага конечно. Вроде и деньги есть, и влиятельные люди-болельщики, и крутой стадион. Но всё никак у них не складывается. Я сочувствую болельщикам Динамо.
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    subbotaspartak
    1733315385
    Черданцев равнодушно заявил о равнодушии игроков «Динамо» к результату...
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