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    Малафеев разобрал гол динамовского вратаря Лещука

    Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о забитом мяче Игоря Лещука.

    • Голкипер «Динамо» поразил ворота «Ахмата» (1:1).
    • Он сравнял счет на 95-й минуте после розыгрыша углового.
    • Лещук – второй вратарь в истории, забивший гол в чемпионате России.

    «Если разбирать эпизод, то удар Лещука головой, конечно, и не был идеальным по исполнению – мяч пошел свечкой, но вратарская интуиция и настойчивость сыграли свою роль.

    Часто в таких моментах важно просто создать давление, заставить соперника ошибиться, и Игорь это сделал.

    Ошибка Шелии, конечно, стала ключевым фактором, но здесь важно отметить, что Лещук был в нужном месте и проявил хладнокровие до конца эпизода.

    Для вратаря такой гол – как приз за все те годы, что он спасает свою команду в других, более привычных ситуациях.

    Это момент, который, безусловно, войдет в историю «Динамо» и станет предметом обсуждений и воспоминаний для самого Игоря», – заявил Малафеев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.12.2024 15:50
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    Комментарии (1)
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    alex1951
    1733319386
    Нормалек ! Коллега просто не должен про коллегу - как то плохо выговариваться,так что Малафееву + (плюс)!
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