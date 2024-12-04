Малафеев разобрал гол динамовского вратаря Лещука

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о забитом мяче Игоря Лещука.

Голкипер «Динамо» поразил ворота «Ахмата» (1:1).

Он сравнял счет на 95-й минуте после розыгрыша углового.

Лещук – второй вратарь в истории, забивший гол в чемпионате России.

«Если разбирать эпизод, то удар Лещука головой, конечно, и не был идеальным по исполнению – мяч пошел свечкой, но вратарская интуиция и настойчивость сыграли свою роль.

Часто в таких моментах важно просто создать давление, заставить соперника ошибиться, и Игорь это сделал.

Ошибка Шелии, конечно, стала ключевым фактором, но здесь важно отметить, что Лещук был в нужном месте и проявил хладнокровие до конца эпизода.

Для вратаря такой гол – как приз за все те годы, что он спасает свою команду в других, более привычных ситуациях.

Это момент, который, безусловно, войдет в историю «Динамо» и станет предметом обсуждений и воспоминаний для самого Игоря», – заявил Малафеев.