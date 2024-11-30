Заявление «Пари НН» по Боженову, попавшемуся на ставках

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию, что его игрок Кирилл Боженов брал деньги в долг и делал ставки.
«Появившиеся данные требуют глубокого анализа и дополнительного фактчекинга.
Мы изучаем информацию, однако на данном этапе какие‑либо детали не для публичных обсуждений. Мы в контакте с игроком и не считаем вправе что-либо комментировать до выяснения всех обстоятельств появившейся информации.
На данный момент Боженов – игрок «Пари НН». У футболиста действующий контракт с клубом. Особо обращаем внимание, что первые публикации появились прямо накануне важного матча с «Ростовом», в которой нашей команде были нужны очки. Предполагаем, что это произошло неслучайно», – сказал Мелик-Гусейнов.
- Боженов стоит 500 тысяч евро.
- У него контракт до лета.
- В сезоне РПЛ у Кирилла 14 матчей.
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