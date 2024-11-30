Стали известны слова Рахимова в раздевалке «Рубина» после упущенных 2:0 против ЦСКА

Форвард «Рубина» Дардан Шабанхаджай дал комментарий после матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

Казанцы вели 2:0.

Команда заканчивала матч в меньшинстве после удаления Дмитрия Кабутова.

У ЦСКА дубль оформил защитник Матвей Лукин.

– Конечно, очень болезненный для нас результат. Но как нам сказал главный тренер, надо продолжать двигаться вперед и постараться добрать эти очки в следующих матчах.

– Показалось, что это самый эмоциональный матч «Рубина» в сезоне. Так ли это?

– Я бы так не сказал. Мы проиграли ЦСКА в Кубке со счетом 0:3 и хотели сегодня взять реванш. Мы здорово играли, забили два гола, но красная карточка многое поменяла в ходе матча.

– В основном все атаки были через вас, через фланг. Это план главного тренера на игру?

– Я могу сыграть везде, где тренер поставит меня. Самое главное – помогать команде. Нынешнее построение достаточно хорошее. Будем стараться использовать это по максимуму.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE