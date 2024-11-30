Зарема высмеяла «Динамо», представив концепцию «Динамолэнда»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова вновь высмеяла тягу «Динамо» к медийным активностям.

Ранее Зарема заявила, что, пока «Динамо» играет с медиаклубами, команда не будет претендовать на топ-3 РПЛ.

Салиховой ответил вратарь «Динамо» Андрей Лунев, заявив, что ему «насрать» на Зарему.

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сказал, что он не должен комментировать слова «домохозяйки из Уфы».

«Cоветую проработать идею с «Динамолэндом». Практически все готово уже: аттракцион «Проклятие столетия: от Александра Севидова до Полины Лысенко», аттракцион «Забей Лещуку с закрытыми глазами» и квест-лабиринт «Найди трофей».

В кинотеатре просмотр триллера – финал Кубка России-2022, челлендж «Попади в ноты с Люсей Чеботиной» и напоследок «Поучаствуй в программе лояльности «Московское долголетие», чтобы сделать памятное фото с трофеем», – сказала Зарема.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE