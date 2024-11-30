Зарема высмеяла «Динамо», представив концепцию «Динамолэнда»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова вновь высмеяла тягу «Динамо» к медийным активностям.
- Ранее Зарема заявила, что, пока «Динамо» играет с медиаклубами, команда не будет претендовать на топ-3 РПЛ.
- Салиховой ответил вратарь «Динамо» Андрей Лунев, заявив, что ему «насрать» на Зарему.
- Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сказал, что он не должен комментировать слова «домохозяйки из Уфы».
«Cоветую проработать идею с «Динамолэндом». Практически все готово уже: аттракцион «Проклятие столетия: от Александра Севидова до Полины Лысенко», аттракцион «Забей Лещуку с закрытыми глазами» и квест-лабиринт «Найди трофей».
В кинотеатре просмотр триллера – финал Кубка России-2022, челлендж «Попади в ноты с Люсей Чеботиной» и напоследок «Поучаствуй в программе лояльности «Московское долголетие», чтобы сделать памятное фото с трофеем», – сказала Зарема.
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Источник: «Спорт-Экспресс»