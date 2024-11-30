Известен инициатор ухода Осинькина из «Крыльев»

Стали известны подробности возможной отставки главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Инициатор – сам тренер.

«Специалисту не понравились слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что «100 миллионов рублей за то, чтобы уволить человека, который стал непрофессионалом – это слишком много».

Чиновник говорил абстрактно, однако у всех сложилось мнение, что речь именно о самарском клубе – в контракте Осинькина прописаны отступные в 100 миллионов, которые должен заплатить инициатор расставания.

«Крылья» уговаривают тренера продолжить работу», – написал источник.

Осинькин уже договаривается о назначении в «Химки».

В 2021 году тренер вернул «Крылья» в РПЛ и вывел в финал Кубка.

Несколько недель назад Федорищев заверил, что Осинькин до конца сезона не уйдет.

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