Стали известны стартовые составы на матч 17 тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Оренбург». Игра состоится 30 ноября, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Акрон»: Джурасович, Кузьмин, Беншимоль, Хубулов, Лончар, Бокоев, Фернандес, Дзюба, Эсковаль, Савичев, Васютин.
Главный тренер: Заур Тедеев
«Оренбург»: Горбани, Башич, Мансилья, Сахархизан, Михайлов, Перес, Зотов, Касимов, Марин, Сидоров, Сысуев.
Главный тренер: Владимир Слишкович
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Источник: «Бомбардир»