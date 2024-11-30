Стали известны стартовые составы на матч 17 тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Оренбург». Игра состоится 30 ноября, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Джурасович, Кузьмин, Беншимоль, Хубулов, Лончар, Бокоев, Фернандес, Дзюба, Эсковаль, Савичев, Васютин.

Главный тренер: Заур Тедеев

«Оренбург»: Горбани, Башич, Мансилья, Сахархизан, Михайлов, Перес, Зотов, Касимов, Марин, Сидоров, Сысуев.

Главный тренер: Владимир Слишкович

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