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Слишкович объяснил поражение от «Акрона»

30 ноября 2024, 17:13
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович после матча 17-го тура РПЛ с «Акроном» сказал, что игроки его команды боятся сделать ошибку.

«Тяжело было. Сегодня тоже не смогли добиться положительного результата. До гола «Акрона» игра была примерно равная, была борьба в центре. Ни мы, ни они ничего особенного не показывали.

После забитого мяча соперник чуть‑чуть отошел назад и дал нам возможности для создания опасных моментов. Но если соперник дает эту возможность, а ты не бьешь, то тяжело забить.

Матч с «Ахматом» будет тяжелым. Ребятам сейчас тяжело ментально, это видно. Они боятся сделать ошибку. Место в таблице создает проблемы. Тяжело, когда голова несвежая и ты не принимаешь те решения, которые бы ты принимал, если бы всe было в порядке. Обеим командам будет тяжело», – сказал Слишкович.

  • «Акрон» занимает в РПЛ 9-е место с 19 очками. «Оренбург» занимает 16-е место в РПЛ с 8 баллами после 17 матчей.
  • 8 декабря команда сыграет в гостях с «Ахматом», который занимает 15-ю позицию.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Акрон Слишкович Владимир
Комментарии (1)
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andrei-sarap-yandex
1732986666
чем помог ОРЕНБУРГУ СЛИШКОВИЧ ??? заслуга игроков команды побеждать а не тренера ...в СПАРТАКе у СЛИШКОВИЧа были хорошие игроки....поставь СЕМАКа и он будет бессилен...игроки слабые
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