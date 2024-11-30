Реакция Заремы на слова Гафина, назвавшего ее домохозяйкой

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова Дмитрия Гафина.
- Председатель совета директоров «Динамо» назвал Зарему «домохозяйкой из Уфы».
- Перед этим Салихова заявила, что «Динамо» надо перестать играть с медийными командами.
- «Спартак» идет в РПЛ 4-м, «Динамо» – 5-м.
«Председатель совета директоров «Динамо» Гафин назвал меня домохозяйкой из Уфы? Не обидно ни разу. Ни за домохозяйку (я воспитываю пять детей), ни за Уфу.
Уфа – прекрасный город, откуда родом много выдающихся людей: музыкантов, танцоров, дирижер Владимир Спиваков, и Эльвира Набиуллина.
А как назвать тех, кто проиграл этой домохозяйке из Уфы в финале Кубка в «Лужниках» [в 2022 году]? У домохозяйки хотя бы фото с Кубком есть. А у коренного москвича Гафина – нет», – выступила Зарема.
Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE
Источник: «Спорт-Экспресс»