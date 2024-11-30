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Реакция Заремы на слова Гафина, назвавшего ее домохозяйкой

30 ноября 2024, 11:16
13

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова Дмитрия Гафина.

  • Председатель совета директоров «Динамо» назвал Зарему «домохозяйкой из Уфы».
  • Перед этим Салихова заявила, что «Динамо» надо перестать играть с медийными командами.
  • «Спартак» идет в РПЛ 4-м, «Динамо» – 5-м.

«Председатель совета директоров «Динамо» Гафин назвал меня домохозяйкой из Уфы? Не обидно ни разу. Ни за домохозяйку (я воспитываю пять детей), ни за Уфу.

Уфа – прекрасный город, откуда родом много выдающихся людей: музыкантов, танцоров, дирижер Владимир Спиваков, и Эльвира Набиуллина.

А как назвать тех, кто проиграл этой домохозяйке из Уфы в финале Кубка в «Лужниках» [в 2022 году]? У домохозяйки хотя бы фото с Кубком есть. А у коренного москвича Гафина – нет», – выступила Зарема.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Салихова Зарема
Комментарии (13)
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andr45
1732954793
ОТВЕТ САЛИХОВОЙ ГАФИНУ «Я все-таки советую проработать идею с «Динамолэндом». У «Реала» есть парк аттракционов. У «Динамо» практически все готово уже: аттракцион «Проклятие столетия: от Севидова до Полины Лысенко», аттракцион «Забей Лещуку с закрыми глазами» и квест-лабиринт «Найди трофей», в кинотеатре просмотр триллера — финал Кубка России-2022, челлендж «Попади в ноты с Люсей Чеботиной»
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zra78
1732955163
Шлюху понесло опять)))
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biber.ru
1732956499
Так кто Кубок в 22-м выиграл?
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pasha-ansh@mail.ru
1732956569
девушка воспитывает детишек ей уважения и почёт, молодец, за Уфу не знаю не был , а очень хочеться побывать и в Уфе и в Казани и пусть я и ненавижу Срамтак, это на генетическом уровне,но девушек обижать не надо
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ivany4
1732962758
Хотелось бы спросить Зарему, а под каким номером она играла?? Да и напомнить, что и ее дети стали обладателями медалей кубка. Правда Федун потом признался, что сделали "детский комплект" по настоянию Заремы.)) Плохо ты детей воспитываешь. Чем дальше от футбола некоторые личности, тем больше обнаруживается скелетов в шкафу.)) Зарема яркий тому пример.
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Серый212918
1732965341
Обычная реакция обиженной женщины, у которой отняли любимую игрушку. У пугачихи тоже подгорает, вот и злобствуют от бессилия.
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TIMOTHY
1732965390
Как не крути а Зарема молодец, Гафин ноль без палочки, кто он такой непонятно и зачем полез в споры с женщиной неизвестно, мозгов нет совсем ! Сказала и сказала, промолчи и за умного сойдёшь
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ХАЙЗЕНБЕРГ46
1733012975
Эскортница. Они плохо за домом следят
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