Реакция Заремы на слова Гафина, назвавшего ее домохозяйкой

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова Дмитрия Гафина.

Председатель совета директоров «Динамо» назвал Зарему «домохозяйкой из Уфы».

Перед этим Салихова заявила, что «Динамо» надо перестать играть с медийными командами.

«Спартак» идет в РПЛ 4-м, «Динамо» – 5-м.

«Председатель совета директоров «Динамо» Гафин назвал меня домохозяйкой из Уфы? Не обидно ни разу. Ни за домохозяйку (я воспитываю пять детей), ни за Уфу.

Уфа – прекрасный город, откуда родом много выдающихся людей: музыкантов, танцоров, дирижер Владимир Спиваков, и Эльвира Набиуллина.

А как назвать тех, кто проиграл этой домохозяйке из Уфы в финале Кубка в «Лужниках» [в 2022 году]? У домохозяйки хотя бы фото с Кубком есть. А у коренного москвича Гафина – нет», – выступила Зарема.

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