Глава «Динамо» – о резких словах Заремы про клуб: «Я не должен комментировать высказывания домохозяйки из Уфы»

Дмитрий Гафин, председатель совета директоров «Динамо», на бусти-аккаунте Сергея Егорова отреагировал на резкие слова Заремы Салиховой в адрес клуба.

– Зарема сказала, что, пока вы играете с медиакомандами, ничего не добьетесь. Ваша реакция?

– Я не должен комментировать высказывания домохозяйки из Уфы. При всем уважении к Уфе и всем домохозяйкам.

17 ноября «Динамо» проиграло медийному «Амкалу» (2:3).

В последнем матче РПЛ москвичи упустили победу над «Факелом» (1:1).

«Динамо» идет в РПЛ 5-м – ниже «Спартака».

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