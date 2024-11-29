Глава «Динамо» – о резких словах Заремы про клуб: «Я не должен комментировать высказывания домохозяйки из Уфы»

Дмитрий Гафин, председатель совета директоров «Динамо», на бусти-аккаунте Сергея Егорова отреагировал на резкие слова Заремы Салиховой в адрес клуба.
– Зарема сказала, что, пока вы играете с медиакомандами, ничего не добьетесь. Ваша реакция?
– Я не должен комментировать высказывания домохозяйки из Уфы. При всем уважении к Уфе и всем домохозяйкам.
- 17 ноября «Динамо» проиграло медийному «Амкалу» (2:3).
- В последнем матче РПЛ москвичи упустили победу над «Факелом» (1:1).
- «Динамо» идет в РПЛ 5-м – ниже «Спартака».
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Источник: «Бомбардир»