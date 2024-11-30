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  • Генич сказал, каких действий ожидает от Дюкова по коррупционному скандалу

Генич сказал, каких действий ожидает от Дюкова по коррупционному скандалу

30 ноября 2024, 01:20
4

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о перспективах Александра Дюкова переизбраться на пост президента РФС на фоне коррупционного скандала в российском футболе.

– Разрастающийся коррупционный скандал в судействе может помешать Дюкову? Или это возможность использовать как довод на выборах, чтобы довести дело до конца?

– Помешать точно не может. Это как раз хороший заход сейчас с такой публичностью, чтобы постараться в этом разобраться.

Я думаю, что РФС как главный российский футбольный орган, безусловно, окажет всяческое содействие правоохранительным органам в расследовании, но хотелось, чтобы инициатива была от Следственного комитета, от тех людей, которые должны официально заниматься расследованием.

Это, конечно, очень серьезный имиджевый и репутационный удар. Судьи находятся в системе РФС, и если все это проходило мимо РФС и президента, то это удар по его личной репутации.

Поэтому в его интересах постараться довести историю до конца, нельзя спускать на тормозах«, – сказал Генич.

  • Выборы пройдут 2 февраля 2025 года.
  • Дюков руководит РФС с 2019 года. Он будет баллотироваться на третий срок.
  • Коррупционный скандал произошел на этой неделе после резонансного заявления Вячеслава Федорищева.
  • Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
  • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
  • Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр Генич Константин
Комментарии (4)
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SLADE2019
1732947587
Это называется кино и немцы. То, что при нем такое случилось - это не плохо, а наоборот повод стать хорошим. Только у нас такое возможно.
Ответить
Инсаров
1732948087
Приличные люди в отставку подают. А у нас...
Ответить
subbotaspartak
1732949065
До цугундера...
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Иван Петров 1986
1732955919
Это как наверху решат. От него самого ничего не зависит.
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