Дюков заявил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент РФС Александр Дюков заявил о намерении переизбраться на новый срок.

«Я принял решение участвовать в выборах президента РФС. Но чтобы у меня была такая возможность, как вы знаете, по регламенту кандидатуру должны выдвинуть как минимум пять членов РФС.

Для себя я принял решение переизбираться, нужно теперь дождаться выдвижения со стороны федераций и других субъектов футбола, которые входят в РФС», – сказал Дюков.

Выборы состоятся 2 февраля.

Дюков возглавляет РФС с 2019 года.

Российский футбол сейчас отстранен от международного.

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