Реакция Дюкова на новость о спасении двух клубов РПЛ от европейских санкций

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с несостоявшимся попаданием двух клубов РПЛ в санкционный список ЕС.
- Сообщалось, что под ограничениями могли оказаться «Зенит» и «Динамо» из-за связи с «Газпромом» и ВТБ соответственно.
- Это решение Евросоюза заблокировала Венгрия.
- По другой версии, европейских санкций избежали ЦСКА и «Ахмат», которые ранее попали в санкционные списки США.
«Пока не могу прокомментировать этот вопрос. С [главой МИД Венгрии] Петером Сийярто я знаком. Поэтому, когда представится возможность, я задам ему вопрос.
Мне самому интересно, какие это два клуба», – сказал Дюков.