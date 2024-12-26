Реакция Дюкова на новость о спасении двух клубов РПЛ от европейских санкций

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с несостоявшимся попаданием двух клубов РПЛ в санкционный список ЕС.

Сообщалось, что под ограничениями могли оказаться «Зенит» и «Динамо» из-за связи с «Газпромом» и ВТБ соответственно.

Это решение Евросоюза заблокировала Венгрия.

По другой версии, европейских санкций избежали ЦСКА и «Ахмат», которые ранее попали в санкционные списки США.

«Пока не могу прокомментировать этот вопрос. С [главой МИД Венгрии] Петером Сийярто я знаком. Поэтому, когда представится возможность, я задам ему вопрос.

Мне самому интересно, какие это два клуба», – сказал Дюков.