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    • Реакция Дюкова на новость о спасении двух клубов РПЛ от европейских санкций

    Реакция Дюкова на новость о спасении двух клубов РПЛ от европейских санкций

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с несостоявшимся попаданием двух клубов РПЛ в санкционный список ЕС.

    • Сообщалось, что под ограничениями могли оказаться «Зенит» и «Динамо» из-за связи с «Газпромом» и ВТБ соответственно.
    • Это решение Евросоюза заблокировала Венгрия.
    • По другой версии, европейских санкций избежали ЦСКА и «Ахмат», которые ранее попали в санкционные списки США.

    «Пока не могу прокомментировать этот вопрос. С [главой МИД Венгрии] Петером Сийярто я знаком. Поэтому, когда представится возможность, я задам ему вопрос.

    Мне самому интересно, какие это два клуба», – сказал Дюков.

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    Источник: «Известия»

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