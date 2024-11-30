Дюков оценил недопуск сборной России к отбору на ЧМ-2026

Президент РФС Александр Дюков высказался о том, что квалификация ЧМ-2026 в Европе пройдет без участия сборной России.

«Я разочарован и не согласен. Но новость не является новостью. В 2022 году принято решение по приостановлению участия российских сборных в международных турнирах.

Пока это ограничение не будет снято, команды не будут допущены до соревнований», – заявил Дюков.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Жеребьевка отбора состоится 13 декабря в Цюрихе.

Квалификация в Европе стартует в марте 2025 года и продлится до марта 2026-го.

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