Медведев: «Зенит» всегда жил и работал в категории чистого спорта»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на резонансное заявление Вячеслава Федорищева.
- Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев» к подкупу судей.
- По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
- Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.
- На фоне этого он объявил о запуске инициативы «Чистый спорт».
– Вы поддерживаете инициативу «Чистый спорт»?
– Мы всегда жили и работали в категории чистого спорта.
– То есть ничего не меняется?
– Для нас ничего не меняется.
– Происходящее сейчас для вас удивительно?
– Пускай в этой истории разберутся правоохранительные органы. Я на это реагирую абсолютно спокойно.
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Источник: «Матч ТВ»