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  • Медведев: «Зенит» всегда жил и работал в категории чистого спорта»

Медведев: «Зенит» всегда жил и работал в категории чистого спорта»

30 ноября 2024, 00:24
20

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

  • Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев» к подкупу судей.
  • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
  • Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.
  • На фоне этого он объявил о запуске инициативы «Чистый спорт».

– Вы поддерживаете инициативу «Чистый спорт»?

– Мы всегда жили и работали в категории чистого спорта.

– То есть ничего не меняется?

– Для нас ничего не меняется.

– Происходящее сейчас для вас удивительно?

– Пускай в этой истории разберутся правоохранительные органы. Я на это реагирую абсолютно спокойно.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (20)
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ziborock
1732916945
Кто то верит Медведеву после того как он клялся преданности Динамо?! Чистый спорт не сосет деньги из Госбюджета и не разгоняет спортивные клубы из города!
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Закат ЕдРа
1732919350
Да мы честно работаем. Мы власть и мы общаковая команда кооператива Озеро. что хотим то и делаем.
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АЛЕКС 58
1732922916
Настолько чистые и честные,пробу ставить негде
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Skull_Boy
1732942295
22.04.2017 проходил самый чистый матч с тремя левыми удалениями и голом рукой со 100% офсайда, а так да вы за чистые карманы, а главное не 3,14зди больше
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Дубина
1732944572
Позорники...
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...уефан
1732950793
...Медведев репортёру: "Чувствуете пальчик в попе? А ручки-то вот, они!"...
Ответить
rash1959
1732951566
ну если "ничего не меняется", то жопа становится ещё глубже.
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Cleaner
1732953309
Врешь, Медведев!!! Зенит ВСЁ скупил и ВСЕХ скупил на БЮДЖЕТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ неограниченные деньги. У Зенита даже КОММЕНТАТОР свой, купленный, ГЕНА ОРЛОВ был. Который на центральных каналах ТОЛЬКО игры Зенита и комментировал...(((
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NewLife
1732956053
"Мы всегда жили и работали в категории чистого спорта." Чистого админ ресурса, конфликта интересов и чистых гос денег с повышением пенсионного возраста. Зенит - позор российского футбола.
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erybov1965
1732959304
Ключевые слова:"Для нас ничего не меняется".Видно они где-то в другом мире играют,где большие деньги, не может быть чистого спорта.Это они себя так убеждают.
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