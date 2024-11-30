Медведев: «Зенит» всегда жил и работал в категории чистого спорта»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

На фоне этого он объявил о запуске инициативы «Чистый спорт».

– Вы поддерживаете инициативу «Чистый спорт»?

– Мы всегда жили и работали в категории чистого спорта.

– То есть ничего не меняется?

– Для нас ничего не меняется.

– Происходящее сейчас для вас удивительно?

– Пускай в этой истории разберутся правоохранительные органы. Я на это реагирую абсолютно спокойно.

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