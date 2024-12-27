Медведев отреагировал на желание Аршавина стать президентом «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова Андрея Аршавина. Он ранее заявил, что хотел бы стать президентом петербургского клуба. Сейчас Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита».

«Плох тот солдат, лейтенант или даже полковник, который не мечтает быть генералом.

Андрей понимает футбол как игру, на должности заместителя председателя правления познаeт футбольный менеджмент. Так что перспектива есть», – сказал Медведев.