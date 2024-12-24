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    • Бывший гендиректор «Спартака» отреагировал на невключение Медведева в исполком РФС

    Бывший гендиректор «Спартака» отреагировал на невключение Медведева в исполком РФС

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал непопадание Александра Медведева в исполком РФС.

    – Вас удивило, что Медведев не набрал нужное количество голосов?

    – По поводу Медведева я скажу так. Он достаточно успешный менеджер во всем: и в бизнесе раньше был, и сегодня в футболе. Поэтому, я, в принципе, удивлен. Что-то там происходит, может быть. Какие-то коллизии в сторону Дюкова сейчас происходят, может. Какие-то местные «нефтяные войны». Ну, и попал под раздачу Медведев, как председатель правления «Зенита».

    А может быть такое, что этим они говорят: «Смотри, мы тебя в РФС не выбрали. Давай, мы тебя из директоров тоже переизберем?». Это же наши российские мульки такие, которые никто не поймет никогда в жизни. Ну, и я тоже не понимаю.

    – Как вы думаете, повлияет ли это как-то на «Зенит»?

    – Я не думаю, что как-то повлияет. «Зенит» все равно всегда будет в фаворе. У нас сейчас, как везде, питерские в фаворе, так и «Зенит» тоже будет, наверное.

    • Под данным «РБ Спорт», Медведев набрал 9 голосов из 16 и не вошел в состав Исполкома РФС. Большинство голосов набрал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров (15).
    • 69-летний управленец работает в «Зените» с февраля 2019 года.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    1735022340
    ПРизнание сомнительных заслуг перед российским футболом состоялось.А Первак дёрнул первача и "раздал всем сестрам по серьгам",на всякий случай.НО про "нефтяные *****"-хорошо,давно говорю об этом,только-нефтегазовые.
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