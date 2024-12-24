Бывший гендиректор «Спартака» отреагировал на невключение Медведева в исполком РФС

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал непопадание Александра Медведева в исполком РФС.

– Вас удивило, что Медведев не набрал нужное количество голосов?

– По поводу Медведева я скажу так. Он достаточно успешный менеджер во всем: и в бизнесе раньше был, и сегодня в футболе. Поэтому, я, в принципе, удивлен. Что-то там происходит, может быть. Какие-то коллизии в сторону Дюкова сейчас происходят, может. Какие-то местные «нефтяные войны». Ну, и попал под раздачу Медведев, как председатель правления «Зенита».

А может быть такое, что этим они говорят: «Смотри, мы тебя в РФС не выбрали. Давай, мы тебя из директоров тоже переизберем?». Это же наши российские мульки такие, которые никто не поймет никогда в жизни. Ну, и я тоже не понимаю.

– Как вы думаете, повлияет ли это как-то на «Зенит»?

– Я не думаю, что как-то повлияет. «Зенит» все равно всегда будет в фаворе. У нас сейчас, как везде, питерские в фаворе, так и «Зенит» тоже будет, наверное.