Мостовой – о Головине в «Реале»: «Почему нет?»

Александр Мостовой считает реальным переход Александра Головина из «Монако» в «Реал».

«Головин может перейти в «Реал». А почему нет? Нельзя исключать, что Александр на карандаше у испанского клуба. Что здесь такого?

Футбол везде одинаков, правила везде одинаковые. Играют 11 на 11, круглый мяч и ворота того же размера.

Какая разница, какой стиль в чемпионате Испании? Хороший футболист везде заиграет», – заявил Мостовой.

Головин связан с «Монако» контрактом до 2029 года.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 14 матчах.

Рыночная стоимость российского полузащитника – 30 млн евро.

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