Булыкин пожаловался на слабый рубль: «Еду за границу – придется больше денег менять»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал рост курса доллара.

«Если у кого-то зарплаты прописаны в евро, этим людям хорошо, а нашему футболу плохо, потому что надо платить больше. Что касается трансферов, как-то сторгуются. Это относительная величина, на которую не обязательно смотреть – Мбаппе стоит 100 миллионов евро, а взяли его за ноль. Здесь совсем другое ценоопределение, а вот в простой жизни уже совсем иначе.

Взять какую-нибудь одежду, которая везется из Китая. Турции, будут другие цены. Я не экономист и вряд ли смогу правильно объяснить, но очень много товаров идет из-за границы за доллары.

Что касается меня, учитывая, что поеду за границу в декабре, это все отразится. Придется больше денег поменять», – сказал Булыкин.

Сейчас 1 доллар стоит 109 рублей.

Булыкин больше всего матчей в карьере провел за «Динамо» (2001-2007 годы).

За сборную России Дмитрий провел 15 матчей, забил 7 голов.

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