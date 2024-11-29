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  • Булыкин пожаловался на слабый рубль: «Еду за границу – придется больше денег менять»

Булыкин пожаловался на слабый рубль: «Еду за границу – придется больше денег менять»

29 ноября 2024, 16:25
7

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал рост курса доллара.

«Если у кого-то зарплаты прописаны в евро, этим людям хорошо, а нашему футболу плохо, потому что надо платить больше. Что касается трансферов, как-то сторгуются. Это относительная величина, на которую не обязательно смотреть – Мбаппе стоит 100 миллионов евро, а взяли его за ноль. Здесь совсем другое ценоопределение, а вот в простой жизни уже совсем иначе.

Взять какую-нибудь одежду, которая везется из Китая. Турции, будут другие цены. Я не экономист и вряд ли смогу правильно объяснить, но очень много товаров идет из-за границы за доллары.

Что касается меня, учитывая, что поеду за границу в декабре, это все отразится. Придется больше денег поменять», – сказал Булыкин.

  • Сейчас 1 доллар стоит 109 рублей.
  • Булыкин больше всего матчей в карьере провел за «Динамо» (2001-2007 годы).
  • За сборную России Дмитрий провел 15 матчей, забил 7 голов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Булыкин Дмитрий
Комментарии (7)
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NewLife
1732887249
Начинай чайные пакетики по два раза заваривать))
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111Hunter111
1732888171
главное варежки надень.
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Мордаванин
1732889963
так теньге многа многа и не подоржало) во пельмень отъевшиййся буровит)))))))
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gurov.
1732891989
НАШИ ПРАВИТЕЛИ ВСЕ НАВОРОВАННОЕ У НАРОДА И РОССИИ ХРАНЯТ НА ЗАПАДЕ В ИХ ВАЛЮТЕ И СИЛЬНЫЙ РУБЛЬ И БОГАТАЯ РОССИЯ ИМ НИ К ЧЕМУ,
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bset
1732893712
Сейчас привлекут за дискредитацию власти. Сказали же, что россияне не заметят изменение курса доллара и ключевой ставки. Россияне заметят только размер госдолга США. И вообще, россияне от падения курса станут только богаче (это тоже в правительстве говорили).
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Fju-2
1732893945
Хм, в то время, как происходит скандал, связанный с подкупом судей, Булыкин как офицер РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами, беспокоится о курсе доллара.
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