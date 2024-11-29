Кудряшов: «Я потерял в «Спартаке» год-два, пересидел»

Бывший защитник «Спартака» Федор Кудряшов считает, что пересидел в московском клубе.

«Было обидно, что не ушeл раньше. Я слишком долго просидел и понял, что год или два потерял. Можно было уйти пораньше. Да, было классно: я в самом популярном клубе России. Но я немного пересидел», – сказал Кудряшов.

В 1-й команде «Спартака» Федор был в 2009-2012 годах.

За москвичей игрок провел 46 матчей, сделал ассист.

На счету Кудряшова 48 матчей за сборную России, 1 гол.

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