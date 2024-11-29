Реакция Ташуева на подготовку трансфера Садулаева в «Зенит»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал информацию о подготовке трансфера полузащитника Лечи Садулаева в «Зенит».

«Первый раз об этом слышу. Лечи – систематизирующий игрок у нас, лидер команды. Тем более, он чеченец. Такой вопрос даже не стоит, никто об этом не говорит», – сказал Ташуев.

У 24-летнего Садулаева летом истекает контракт с «Ахматом».

Лечи выступает за сборную России (4 матча, гол).

Уроженец Центароя Садулаев стоит 2,5 миллиона евро.

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