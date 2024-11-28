Мбаппе, Беллингем и Диас могут пропустить ближайшие матчи «Реала»

У трех игроков «Реала» Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе и Браима Диаса возникли проблемы со здоровьем после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2). Завтра они пройдут медицинские тесты.

Также во этой игре травму задней поверхности бедра получил Эдуардо Камавинга – полузащитник «Реала» сегодня пройдет обследование для оценки степени тяжести повреждения. Сообщалось, что француз пропустит около двух-трех недель.

На данный момент в основном составе «Реала» травмированы 7 игроков. Помимо Камавинга, это Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени, Давид Алаба, Винисиус Жуниор и Родриго.

1 декабря «Реал» сыграет с «Хетафе» в 15-м туре Примеры. Начало в 18:15 мск.

В 5 последних матчах мадридцы потерпели 3 поражения.

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