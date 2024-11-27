Карпин высказался о кубковой победе «Ростова» над «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча со «Спартаком».
- Это была ответная встреча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
- Ростовчане выиграли 2:1 сегодня и 3:1 в противостоянии.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Прошли в следующую стадию и хорошо. Понятно, что первый тайм понравился больше. Удержание счета сыграло с нами злую шутку.
– Четверная замена в перерыве удивила?
– Я думал, что они вообще выйдут основным составом.
– Чем запомнится матч?
– Тем, что прошли дальше. Ничего такого не было.
– Вас устраивала ничья. Удалось выйти, как при 0:0?
– Результат первого тайма говорит о том, что не собирались удерживать. Была задача забить.
– Что было во втором тайме?
– Во втором тайме у «Спартака» вышли основные и свежие игроки. Плюс была мысль не пропустить.
– Замена Глебова была запланирована?
– Замена Глебова и Вахании была запланирована. Осипенко вместо Глебова вышел бы при любом результате.
– Голенков приблизился к основе?
– Приблизился.
– Была ли тревога за результат?
– Во втором тайме, когда пропустили, возникла. Времени оставалось еще много.
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