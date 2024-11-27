Левандовски прокомментировал превышение отметки в 100 голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брестом» (3:0) поделился эмоциями из-за достижения трехзначного числа голов в турнире.

«Я счастлив, это красивое число. Много лет назад я даже не думал, что смогу забить свыше 100 голов в ЛЧ.

Быть в одной группе с Криштиану и Месси здорово!» – сказал Левандовски в эфире Movistar.

36-летний польский форвард сделал дубль в прошедшем матче, отметившись забитыми мячами на 10-й (с пенальти) и 90+2-й минутах. Общее число его голов в ЛЧ теперь составляет 101.

На счету Кришитиану Роналду 141 забитый мяч в Лиге чемпионов, у Лионеля Месси – 129.

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