26 ноября 2024 года в 20:30 пройдет матч 1/4 финала Кубка России (путь команд РПЛ) между ЦСКА и «Рубином». Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

ЦСКА

ЦСКА демонстрирует неплохую форму, выиграв два из последних трех матчей:

Клуб уверенно смотрится в играх против соперников средней силы, но матч против «Ростова» выявил проблемы в защите.

«Рубин» продолжает чередовать победы с ничьими, показывая надежную игру в обороне:

В последних матчах команда продемонстрировала уверенность на своем поле, но в гостевых встречах действует более осторожно.

Очные встречи

В трех последних очных встречах команды сыграли вничью:

06.11.2024 «Рубин» – ЦСКА 0:0;

21.09.2024 «Рубин» – ЦСКА 1:1;

06.05.2024 ЦСКА – «Рубин» 2:2.

Прогноз на матч ЦСКА – «Рубин»

После нулевой ничьей в первом матче команды постараются не допустить ошибок, играя осторожно. ЦСКА, благодаря опыту и качеству состава, выглядит фаворитом, особенно на своем поле. Впрочем, «Рубин» наверняка постарается засушить игру. Поставим на ТМ 2.5 за 1.73 в основное время.

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