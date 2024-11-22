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    • Прогноз на точный счет матча «Ланс» – «Марсель», Лига 1, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ланс» – «Марсель», Лига 1, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе «Болларт-Делелис» «Ланс» примет «Марсель» в рамках 12-го тура Лиги 1. Обе команды показывают яркий футбол, но имеют проблемы в обороне, что обещает открытую игру.

    «Ланс»

    «Ланс» занимает 8-е место с 17 очками. Команда хорошо действует на своем поле, не проигрывая в 12 из 14 последних домашних матчей. Пшемыслав Франковски – главный бомбардир команды с 4 голами в сезоне. Однако «Ланс» пропускает в 3 последних играх, что подчеркивает их уязвимость в обороне.

    Последние матчи «Ланса»:

    «Марсель»

    «Марсель» идет на 3-м месте с 20 очками. Команда нестабильна в последних матчах: поражение от «Осер» (1:3) и крупная победа над «Монпелье» (5:0) демонстрируют эту неоднородность. Мэйсон Гринвуд – лидер атаки с 8 голами. Проблема гостей – слабая защита, пропускающая в среднем 1.60 гола за матч.

    Последние матчи «Марселя»:

    Личные встречи

    Последние матчи между «Лансом» и «Марселем» демонстрируют равную борьбу с минимальным перевесом. На домашнем поле «Ланс» выиграл два из трех последних матчей.

    Последние встречи:

    • «Марсель» 2:1 «Ланс»
    • «Ланс» 1:0 «Марсель»
    • «Ланс» 2:1 «Марсель»

    Статистика

    «Ланс»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия забитых голов: 3 матча подряд

    «Марсель»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия забитых голов: 5 матчей подряд

    Прогноз на матч «Ланс» – «Марсель»

    Игра обещает быть результативной, учитывая атакующий потенциал обеих команд и их проблемы в обороне. «Марсель» выглядит фаворитом, но «Ланс» на домашнем поле способен дать бой.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Победа «Марселя» или ничья (X2) – коэффициент 1.50

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.65.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – результативная ничья.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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