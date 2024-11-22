23 ноября на стадионе «Болларт-Делелис» «Ланс» примет «Марсель» в рамках 12-го тура Лиги 1. Обе команды показывают яркий футбол, но имеют проблемы в обороне, что обещает открытую игру.
«Ланс»
«Ланс» занимает 8-е место с 17 очками. Команда хорошо действует на своем поле, не проигрывая в 12 из 14 последних домашних матчей. Пшемыслав Франковски – главный бомбардир команды с 4 голами в сезоне. Однако «Ланс» пропускает в 3 последних играх, что подчеркивает их уязвимость в обороне.
Последние матчи «Ланса»:
- «Ланс» 3:2 «Нант»
- «ПСЖ» 1:0 «Ланс»
- «Ланс» 0:2 «Лилль»
- «Сент-Этьен» 0:2 «Ланс»
- «Страсбур» 2:2 «Ланс»
«Марсель»
«Марсель» идет на 3-м месте с 20 очками. Команда нестабильна в последних матчах: поражение от «Осер» (1:3) и крупная победа над «Монпелье» (5:0) демонстрируют эту неоднородность. Мэйсон Гринвуд – лидер атаки с 8 голами. Проблема гостей – слабая защита, пропускающая в среднем 1.60 гола за матч.
Последние матчи «Марселя»:
- «Марсель» 1:3 «Осер»
- «Нант» 1:2 «Марсель»
- «Марсель» 0:3 «ПСЖ»
- «Монпелье» 0:5 «Марсель»
- «Марсель» 1:1 «Анжер»
Личные встречи
Последние матчи между «Лансом» и «Марселем» демонстрируют равную борьбу с минимальным перевесом. На домашнем поле «Ланс» выиграл два из трех последних матчей.
Последние встречи:
- «Марсель» 2:1 «Ланс»
- «Ланс» 1:0 «Марсель»
- «Ланс» 2:1 «Марсель»
Статистика
«Ланс»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия забитых голов: 3 матча подряд
«Марсель»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия забитых голов: 5 матчей подряд
Прогноз на матч «Ланс» – «Марсель»
Игра обещает быть результативной, учитывая атакующий потенциал обеих команд и их проблемы в обороне. «Марсель» выглядит фаворитом, но «Ланс» на домашнем поле способен дать бой.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Победа «Марселя» или ничья (X2) – коэффициент 1.50
Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.65.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – результативная ничья.
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.
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