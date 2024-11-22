23 ноября на стадионе «Болларт-Делелис» «Ланс» примет «Марсель» в рамках 12-го тура Лиги 1. Обе команды показывают яркий футбол, но имеют проблемы в обороне, что обещает открытую игру.

«Ланс»

«Ланс» занимает 8-е место с 17 очками. Команда хорошо действует на своем поле, не проигрывая в 12 из 14 последних домашних матчей. Пшемыслав Франковски – главный бомбардир команды с 4 голами в сезоне. Однако «Ланс» пропускает в 3 последних играх, что подчеркивает их уязвимость в обороне.

Последние матчи «Ланса»:

«Марсель»

«Марсель» идет на 3-м месте с 20 очками. Команда нестабильна в последних матчах: поражение от «Осер» (1:3) и крупная победа над «Монпелье» (5:0) демонстрируют эту неоднородность. Мэйсон Гринвуд – лидер атаки с 8 голами. Проблема гостей – слабая защита, пропускающая в среднем 1.60 гола за матч.

Последние матчи «Марселя»:

Личные встречи

Последние матчи между «Лансом» и «Марселем» демонстрируют равную борьбу с минимальным перевесом. На домашнем поле «Ланс» выиграл два из трех последних матчей.

Последние встречи:

«Марсель» 2:1 «Ланс»

«Ланс» 1:0 «Марсель»

«Ланс» 2:1 «Марсель»

Статистика

«Ланс»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия забитых голов: 3 матча подряд

«Марсель»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия забитых голов: 5 матчей подряд

Прогноз на матч «Ланс» – «Марсель»

Игра обещает быть результативной, учитывая атакующий потенциал обеих команд и их проблемы в обороне. «Марсель» выглядит фаворитом, но «Ланс» на домашнем поле способен дать бой.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Победа «Марселя» или ничья (X2) – коэффициент 1.50

Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.65.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – результативная ничья.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.

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