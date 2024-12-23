Сафонов прокомментировал отбитые пенальти в матче с «Лансом»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался после кубкового матча с «Лансом» (1:1, 4:3 по пенальти).

У Матвея 2 отбитых послематчевых пенальти.

Россиянин вышел в основе.

Это был 7-й матч Сафонова за «ПСЖ».

«Эмоции после серии пенальти только положительные, я был по-настоящему счастлив, это был важный матч для команды. Возможно, многие не ожидали, что матч получится таким сложным: у нас действительно не было большого количества моментов, а в определенный момент мы даже уступали в счeте.

Рад, что в итоге сравняли, перевели все в серию пенальти и прошли дальше. Конечно, всегда хочется побеждать в основное время и не доводить дело до этого, но все упирается в конечный результат.

Что касается конкретно моей игры, то для вратаря «ПСЖ» это был обычный матч, когда большая часть игры проходит на половине поля соперника. Хотя во втором тайме «Ланс» неплохо начал действовать на контратаках, создавать моменты, особенно на «стандартах». Собственно, с одного из них они и забили гол.

В любом случае счастлив, что прошли дальше, для «ПСЖ» это самое главное. Рад, что удалось приложить руку к этой победе», – сказал Сафонов.