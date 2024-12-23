Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Сафонов прокомментировал отбитые пенальти в матче с «Лансом»

    Сафонов прокомментировал отбитые пенальти в матче с «Лансом»

    Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался после кубкового матча с «Лансом» (1:1, 4:3 по пенальти).

    • У Матвея 2 отбитых послематчевых пенальти.
    • Россиянин вышел в основе.
    • Это был 7-й матч Сафонова за «ПСЖ».

    «Эмоции после серии пенальти только положительные, я был по-настоящему счастлив, это был важный матч для команды. Возможно, многие не ожидали, что матч получится таким сложным: у нас действительно не было большого количества моментов, а в определенный момент мы даже уступали в счeте.

    Рад, что в итоге сравняли, перевели все в серию пенальти и прошли дальше. Конечно, всегда хочется побеждать в основное время и не доводить дело до этого, но все упирается в конечный результат.

    Что касается конкретно моей игры, то для вратаря «ПСЖ» это был обычный матч, когда большая часть игры проходит на половине поля соперника. Хотя во втором тайме «Ланс» неплохо начал действовать на контратаках, создавать моменты, особенно на «стандартах». Собственно, с одного из них они и забили гол.

    В любом случае счастлив, что прошли дальше, для «ПСЖ» это самое главное. Рад, что удалось приложить руку к этой победе», – сказал Сафонов.

    Новости по теме
    Сафонов получил самую высокую оценку среди игроков матча «Ланс» – «ПСЖ» 1
    Кавазашвили – об игре Сафонова в «ПСЖ»: «Доннарумма уедет к себе или будет сидеть в запасе» 1
    Нигматуллин прокомментировал два отраженных пенальти Сафонова в «ПСЖ» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:57
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 