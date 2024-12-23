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    • Кавазашвили – об игре Сафонова в «ПСЖ»: «Доннарумма уедет к себе или будет сидеть в запасе»

    Кавазашвили – об игре Сафонова в «ПСЖ»: «Доннарумма уедет к себе или будет сидеть в запасе»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил выступление Матвея Сафонова из «ПСЖ».

    Российский голкипер отразил два послематчевых пенальти в Кубке Франции с «Лансом» и помог своей команде выйти в следующий раунд.

    «В начале я под сомнение поставил переход Матвея в эту команду, потому что там уже был прекрасный голкипер. Я, как профессиональный вратарь, никогда не желаю никому травм, но если твой конкурент ее получает, то своим шансом надо пользоваться.

    Что касается серии пенальти, здесь многое играет везение для любого футболиста.

    Дай Бог, чтобы Матвей играл. Я не знаю, что будет делать итальянец: уедет к себе или будет сидеть в запасе ждать своей очереди, но я бы очень хотел, чтобы Сафонов играл всегда в основном составе», – сказал Кавазашвили.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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