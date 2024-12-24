Мостовой сказал, когда Сафонов станет основным голкипером «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил игру вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ».

«Сафонов – молодец, не зря уехал. Очевидно было, что ему нужно пройти адаптацию, понять требования тренера, привыкнуть к партнерам. В его качествах, думаю, никто и не сомневался. Можно только порадоваться за Матвея. Думаю, еще пару матчей, и он станет основным голкипером «ПСЖ», – сказал Мостовой.