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    • Мостовой сказал, когда Сафонов станет основным голкипером «ПСЖ»

    Мостовой сказал, когда Сафонов станет основным голкипером «ПСЖ»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил игру вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ».

    «Сафонов – молодец, не зря уехал. Очевидно было, что ему нужно пройти адаптацию, понять требования тренера, привыкнуть к партнерам. В его качествах, думаю, никто и не сомневался. Можно только порадоваться за Матвея. Думаю, еще пару матчей, и он станет основным голкипером «ПСЖ», – сказал Мостовой.

    • 25-летний Сафонов провел в этом сезоне за «ПСЖ» 8 матчей, пропустил 6 голов, провел 3 игры на ноль.
    • Парижане приобрели игрока летом у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    Plyash
    1735038219
    Твоими бы устами,да мёд пить. Смотри не сглазь,язычок у тебя дюже шершавый...
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