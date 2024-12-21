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    • Бывшая жена Сафонова объяснила предположение о синдроме сутяжничества у вратаря

    Бывшая жена Сафонова объяснила предположение о синдроме сутяжничества у вратаря

    Бывшая жена Матвея Сафонова Анастасия Казачек высказалась о вратаре «ПСЖ» и о ходатайстве назначить ему психологическую экспертизу.

    «Ранее Baza написала, что я просила назначить Сафонову психологическую экспертизу из-за двух забитых голов, но это ложь. Между забитыми голами и моим ходатайством о назначении Сафонову психологической экспертизы нет никакой причинно-следственной связи. Свое ходатайство я заявляла в письменном виде, поэтому ложь корреспондента очевидна.

    Причиной моего ходатайства о назначении Сафонову психологической экспертизы являлся тот факт, что он придумывает исковые заявления, чтобы иметь хоть мельчайший повод обратиться в суд. В итоге за 2024 год Сафонов проиграл все семь процессов, но еще три его заявления пока что не рассмотрены в Никулинском суде.

    Всего десять потенциальных процессов в 2024 году явились причиной моего предположения, что Сафонов страдает синдромом сутяжничества. А тот факт, что его слова расходятся с его делами, и его проблемы с чувством собственного достоинства привели к мысли о том, что он нуждается в психологической помощи», – сказала Казачек.

    • Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Казачек направила ходатайство после матча Лиги 1 «Монако»«ПСЖ» (2:4), отметив в нем, что вратарь страдает синдромом внезапного богатства, синдромом сутяжничества и, возможно, также синдромом раздвоения личности.
    • В той игре Сафонов вышел на замену на 21-й минуте после травмы Джанлуиджи Доннаруммы и пропустил два гола.
    • 25-летний вратарь провел в этом сезоне 7 матчей за французский клуб, пропустил 5 голов, провел 3 встречи на ноль.

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    Источник: РИА «Новости»

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    Комментарии (4)
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    FWSPM
    1734776607
    когда тебя заставляют платить 1,5 млн евро в год какой то прошме любой в этой ситуации сутяжничеством заболеет. Тупые законы и еще более тупые те кто их не читает вступая в брак
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    DMитрий
    1734780141
    Сужусь не я, а вот з.а.е.б.а.л.а уже эта история почему-то меня. У меня к ним обоим появился такой синдром.
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    GREY DM
    1734785797
    В натуре задолбали уже! На месте футболёров я бы вообще до конца карьеры не женился и детей бы не заводил. А эти "благоверные" очень удобно устраиваются. Залетают, разводятся, и всю жизнь ни хрена не делают! Да и пока в браке живут - тоже неплохо себя чувствуют - ведь футболтус - очень удобный муж - из командировки внезапно не вернётся)))
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    Rad Meat
    1734787047
    Обнаглела совсем...
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