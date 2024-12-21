Бывшая жена Сафонова объяснила предположение о синдроме сутяжничества у вратаря

Бывшая жена Матвея Сафонова Анастасия Казачек высказалась о вратаре «ПСЖ» и о ходатайстве назначить ему психологическую экспертизу.

«Ранее Baza написала, что я просила назначить Сафонову психологическую экспертизу из-за двух забитых голов, но это ложь. Между забитыми голами и моим ходатайством о назначении Сафонову психологической экспертизы нет никакой причинно-следственной связи. Свое ходатайство я заявляла в письменном виде, поэтому ложь корреспондента очевидна.

Причиной моего ходатайства о назначении Сафонову психологической экспертизы являлся тот факт, что он придумывает исковые заявления, чтобы иметь хоть мельчайший повод обратиться в суд. В итоге за 2024 год Сафонов проиграл все семь процессов, но еще три его заявления пока что не рассмотрены в Никулинском суде.

Всего десять потенциальных процессов в 2024 году явились причиной моего предположения, что Сафонов страдает синдромом сутяжничества. А тот факт, что его слова расходятся с его делами, и его проблемы с чувством собственного достоинства привели к мысли о том, что он нуждается в психологической помощи», – сказала Казачек.