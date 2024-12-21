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    • Медведев прокомментировал информацию о трансфере хавбека «Анжера» в «Зенит»

    Медведев прокомментировал информацию о трансфере хавбека «Анжера» в «Зенит»

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Анжера» Химада Абделли.

    «Информация о возможном переходе Абделли в «Зенит» не соответствует действительности», – сказал Медведев.

    • Как сообщал телеграм-канал «Убойная сила», алжирец рассматривается как потенциальная замена Венделу или Клаудиньо, если кто-то из них покинет клуб зимой.
    • 25-летний Абделли провел в этом сезоне 15 матчей за «Анжер» в Лиге 1, забил 4 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1734787785
    ...задолбают теперь этими трансферными порожняками(...
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1734788981
    Медведева с Семаком ещё не вышвырнули из команды?
    Ответить
    Цугундeр
    1734790094
    "В моём саду, ланфрен-ланфра, Три соловья и ворон. Они беду, ланфрен-ланфра, Любви пророчат хором.") Никогда жабоеды не приживались в Зене , хотя , говорят и болото...) Пюйгриньездёж какой-то изидорный..
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    FCSpartakM
    1734790796
    какое -то днище с ценником днища. Сомнительная инфа, с учетом того, что в зените и так упал уровень иностранцев и такие люди, как Мантуан там в старте выходят
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