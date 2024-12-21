Медведев прокомментировал информацию о трансфере хавбека «Анжера» в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Анжера» Химада Абделли.
«Информация о возможном переходе Абделли в «Зенит» не соответствует действительности», – сказал Медведев.
- Как сообщал телеграм-канал «Убойная сила», алжирец рассматривается как потенциальная замена Венделу или Клаудиньо, если кто-то из них покинет клуб зимой.
- 25-летний Абделли провел в этом сезоне 15 матчей за «Анжер» в Лиге 1, забил 4 гола, отдал 1 передачу.