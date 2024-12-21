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    Агент Доннаруммы высказался о будущем вратаря в «ПСЖ»

    Агент Джанлуиджи Доннаруммы Энцо Райола поделился планами на будущее голкипера «ПСЖ».

    «Мы на стадии раздумий. Произойти может все что угодно. Переговоры о новом контракте находятся в режиме ожидания.

    Возвращение в Серию А? В футболе никогда не говори «никогда». Посмотрим, что будет в ближайшие годы. Сейчас Джанлуиджи только сосредоточен на «ПСЖ», – сказал Райола.

    • Контракт Доннаруммы с «ПСЖ» рассчитан до лета 2026 года.
    • Итальянец провел 12 матчей в этом сезоне Лиги 1, пропустив 12 голов.
    • Парижский клуб этим летом купил российского вратаря Матвея Сафонова.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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