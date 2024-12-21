Агент Доннаруммы высказался о будущем вратаря в «ПСЖ»

Агент Джанлуиджи Доннаруммы Энцо Райола поделился планами на будущее голкипера «ПСЖ».

«Мы на стадии раздумий. Произойти может все что угодно. Переговоры о новом контракте находятся в режиме ожидания.

Возвращение в Серию А? В футболе никогда не говори «никогда». Посмотрим, что будет в ближайшие годы. Сейчас Джанлуиджи только сосредоточен на «ПСЖ», – сказал Райола.