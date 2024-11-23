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  • «Ланс» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Ланс» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 17:50
Ланс
23.11.2024, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 3
Завершен
Марсель
80' А. Фульини
49' В. Ронжье 57' Л. Энрике 89' П. Хейбьерг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
(К) ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ланс
12
Эрве Коффи
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
2
Том Пуйи
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
9
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
11
Джон Роу
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
4
Билял Надир
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
4-1-3-2
30
Самба
20
Машадо
15
Дансо
2
Медина
5
Сарр
8
95
Франковски
10
Кошта
28
Томассон
18
Нзола
7
Сотока
3-4-2-1
28
Рульи
62
Мурильо
26
Балерди
25
Гарсия
21
Ронжье
23
Хейбьерг
12
Рабьо
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
11
Энрике
11
Мопе
8
10
Фульини
10
Фульини
8
28
Томассон
17
Диуф
17
Диуф
28
Томассон
10
Кошта
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
10
Кошта
5
Сарр
21
Зарури
21
Зарури
5
Сарр
7
Сотока
9
Лабе Ласкари
9
Лабе Ласкари
7
Сотока
21
Ронжье
4
Надир
4
Надир
21
Ронжье
11
Гринвуд
11
Роу
11
Роу
11
Гринвуд
11
Мопе
11
Ваи
11
Ваи
11
Мопе
Остались в запасе
Ланс
Марсель
12
Эрве Коффи
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
2
Том Пуйи
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
12
Жеффри де Ланж
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
2
Том Пуйи
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ланс - Марсель
3
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
0
Нарушения
17
9
Офсайды
3
1
Количество передач
392
491
Сейвы
1
6
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.93
1.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Марселя», 12-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Марсель»

«Ланс» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Ланс
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