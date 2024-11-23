23.11.2024, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Ланс
Ланс
4-1-3-2
30
Самба
20
Машадо
15
Дансо
2
Медина
5
Сарр
8
95
Франковски
10
Кошта
28
Томассон
18
Нзола
7
Сотока
3-4-2-1
28
Рульи
62
Мурильо
26
Балерди
25
Гарсия
21
Ронжье
23
Хейбьерг
12
Рабьо
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
11
Энрике
11
Мопе
8
10
Фульини
10
Фульини
8
28
Томассон
17
Диуф
17
Диуф
28
Томассон
10
Кошта
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
10
Кошта
5
Сарр
21
Зарури
21
Зарури
5
Сарр
7
Сотока
9
Лабе Ласкари
9
Лабе Ласкари
7
Сотока
21
Ронжье
4
Надир
4
Надир
21
Ронжье
11
Гринвуд
11
Роу
11
Роу
11
Гринвуд
11
Мопе
11
Ваи
11
Ваи
11
Мопе
Остались в запасе
Ланс
Марсель
12
Эрве Коффи
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
2
Том Пуйи
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
12
Жеффри де Ланж
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
2
Том Пуйи
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ланс - Марсель
3
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
0
Нарушения
17
9
Офсайды
3
1
Количество передач
392
491
Сейвы
1
6
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.93
1.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Марселя», 12-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Марсель»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»