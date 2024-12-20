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    • Экс-жена Сафонова хотела отправить Матвея на психологическую экспертизу: «Им руководят синдромы внезапного богатства и сутяжничества, возможно, раздвоения личности»

    Экс-жена Сафонова хотела отправить Матвея на психологическую экспертизу: «Им руководят синдромы внезапного богатства и сутяжничества, возможно, раздвоения личности»

    Бывшая супруга Матвея Сафонова требовала отправить футболиста на судебно-психологическую экспертизу. 20 декабря суд отклонил ее ходатайство.

    По мнению Анастасии, у ее экс-мужа слишком мал резерв устойчивости психики. Она поняла это по итогам матча «ПСЖ» с «Монако» (4:2).

    В той встрече вратарь вышел на замену вместо травмированного Джанлуиджи Доннаруммы и пропустил 2 гола за 7 минут в начале второго тайма. Позднее он признался, что игра стала для него стрессом.

    «Подобное поведение Сафонова М.Е., полагаю, говорит о наличии у него психологического расстройства, наличие у него чувства страха, неуверенности в себе, неспособности руководить своими действиями.

    Там, где 2-метровый курсант спокойно бы сам встал и побежал на замену раненого друга, неуверенный в себе Сафонов М.Е. жалуется, как стрессово и сумбурно ему было, когда его поставили на замену.

    Сафонов М.Е. фактически придумывает исковые заявления, чтобы получить психологическое удовлетворение вследствие того, полагаю, что им руководят синдром внезапного богатства, синдром сутяжничества (кверулянство) и, возможно, также синдром раздвоения личности», – говорится в ходатайстве бывшей жены Сафонова.

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    Источник: Baza

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    20.12.2024 20:08
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    Комментарии (11)
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    Spartak_forv@
    1734715375
    Еще пару таких бредовых заявлений и экспертизу ей назначат,со всеми вытекающими
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    ...уефан
    1734715401
    ...похоже, Настене самой к дурке готовиться нужно, с такими умозаключениями по поводу психики Сафонова...
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    Desma
    1734715607
    "хотела отправить Матвея на психологическую экспертизу"? А она кто, чтобы отправлять? P.S. У дамы хороший "адвокат", который способен развести экс-жену Сафонова на бабло. Как только у неё бабло закончится, психолог-аналитик, он же адвокат улетучится с чувством выполненного долга.
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    GREY DM
    1734715851
    После таких заявлений эта экс-супруга, по идее, не по судам бегать должна, а с дочкой к психологу бежать,- ведь психологические расстройства, как и психические часто передаются по наследству.Но тут по- ходу бабло важнее...
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    Таврида
    1734716337
    Диагноз Анастасии экс-Сафоновой: синдром охреневшей суки.
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    n876
    1734716695
    У экс жены синдром стервозной халявщицы внезапно разбогатевшей за счет своей п.и.з.д.ы.
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    FWSPM
    1734720672
    подруга решила походу оторваться по полной
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    Тинез Розоп
    1734722998
    Бабы дуры(((…
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    АлексМак
    1734723173
    ...вот же -тварь мерзкая, как достала уже...и эта тема. Воздастся ...
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    Александр.Т.
    1734734008
    *****
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