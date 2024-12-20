Экс-жена Сафонова хотела отправить Матвея на психологическую экспертизу: «Им руководят синдромы внезапного богатства и сутяжничества, возможно, раздвоения личности»

Бывшая супруга Матвея Сафонова требовала отправить футболиста на судебно-психологическую экспертизу. 20 декабря суд отклонил ее ходатайство.

По мнению Анастасии, у ее экс-мужа слишком мал резерв устойчивости психики. Она поняла это по итогам матча «ПСЖ» с «Монако» (4:2).

В той встрече вратарь вышел на замену вместо травмированного Джанлуиджи Доннаруммы и пропустил 2 гола за 7 минут в начале второго тайма. Позднее он признался, что игра стала для него стрессом.

«Подобное поведение Сафонова М.Е., полагаю, говорит о наличии у него психологического расстройства, наличие у него чувства страха, неуверенности в себе, неспособности руководить своими действиями.

Там, где 2-метровый курсант спокойно бы сам встал и побежал на замену раненого друга, неуверенный в себе Сафонов М.Е. жалуется, как стрессово и сумбурно ему было, когда его поставили на замену.

Сафонов М.Е. фактически придумывает исковые заявления, чтобы получить психологическое удовлетворение вследствие того, полагаю, что им руководят синдром внезапного богатства, синдром сутяжничества (кверулянство) и, возможно, также синдром раздвоения личности», – говорится в ходатайстве бывшей жены Сафонова.