Головин объяснил поражение от «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги домашнего матча 16-го тура Лиги 1 с «ПСЖ» (2:4).
«Думаю, хорошая игра у обеих команд была, но в любом случае мы допускали ошибки, которые мы не можем допускать против таких команд, как «ПСЖ». Они наказывают за это моментально.
У них очень сильные игроки. В любом случае при счeте 2:1 мы как-то должны были играть более аккуратно, наверное, – не пытаться бежать вперeд и как-то играть по счeту, но как вышло, так вышло», – сказал Головин.
- Россиянин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте.
- «Монако» занимает 3-е место в Лиге 1 с 30 очками после 16 матчей. Отставание от лидирующего «ПСЖ» теперь составляет 10 очков.