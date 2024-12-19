Головин объяснил поражение от «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги домашнего матча 16-го тура Лиги 1 с «ПСЖ» (2:4).

«Думаю, хорошая игра у обеих команд была, но в любом случае мы допускали ошибки, которые мы не можем допускать против таких команд, как «ПСЖ». Они наказывают за это моментально.

У них очень сильные игроки. В любом случае при счeте 2:1 мы как-то должны были играть более аккуратно, наверное, – не пытаться бежать вперeд и как-то играть по счeту, но как вышло, так вышло», – сказал Головин.