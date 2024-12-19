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    Головин объяснил поражение от «ПСЖ»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги домашнего матча 16-го тура Лиги 1 с «ПСЖ» (2:4).

    «Думаю, хорошая игра у обеих команд была, но в любом случае мы допускали ошибки, которые мы не можем допускать против таких команд, как «ПСЖ». Они наказывают за это моментально.

    У них очень сильные игроки. В любом случае при счeте 2:1 мы как-то должны были играть более аккуратно, наверное, – не пытаться бежать вперeд и как-то играть по счeту, но как вышло, так вышло», – сказал Головин.

    • Россиянин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте.
    • «Монако» занимает 3-е место в Лиге 1 с 30 очками после 16 матчей. Отставание от лидирующего «ПСЖ» теперь составляет 10 очков.

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    Источник: телеграм-канал Okko Спорт

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    Комментарии (1)
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    Кроме начала голевой атаки,сам ничего не показал.**** Моньки бестолковее **** Письки.
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