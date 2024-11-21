22 ноября на стадионе «Парк-де-Пренс» лидер чемпионата Франции «ПСЖ» примет «Тулузу» в рамках 12-го тура Лиги 1. Оба клуба демонстрируют уверенные выступления в последних матчах, что обещает интересное противостояние.

«ПСЖ»

«ПСЖ» уверенно возглавляет турнирную таблицу с 29 очками после 11 матчей. Команда показывает высокую результативность, забивая в каждом из последних 18 матчей Лиги 1. Форвард Брэдли Барколя лидирует в гонке бомбардиров клуба с 10 голами. За последние пять игр парижане забили 10 голов, пропустив всего 5.

На домашнем поле «ПСЖ» всегда играет на победу, что подтверждает их статистика: в текущем сезоне команда проиграла только один матч. Сильной стороной парижан является мощная атака, которая забивает в среднем 3 гола за матч.

Последние матчи «ПСЖ»:

«Тулуза»

«Тулуза» располагается на 10-м месте с 15 очками. Команда находится в хорошей форме, выиграв три последние матча подряд. Закария Абуклал, лучший бомбардир «Тулузы», на данный момент забил 4 гола в сезоне.

В последних шести матчах команда неизменно поражала ворота соперников. В последних пяти играх «Тулуза» забила 8 голов и пропустила 3, демонстрируя надежность в обороне. Однако матч против «ПСЖ» станет настоящим испытанием их силы.

Последние матчи «Тулузы»:

Личные встречи

В очных противостояниях «ПСЖ» имеет явное преимущество. Парижане не проигрывают «Тулузе» в 10 из последних 12 матчей. Однако в прошлом сезоне «Тулуза» сумела одержать гостевую победу, что добавляет интригу предстоящей встрече.

Последние встречи:

Статистика

«ПСЖ»

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия побед: 4 матча

«Тулуза»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия побед: 3 матча

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Тулуза»

Скорее всего, «ПСЖ» продемонстрирует свой атакующий потенциал, но «Тулуза» также способна доставить проблемы хозяевам благодаря своей форме. Матч обещает быть результативным, но лидер чемпионата должен взять верх.

Рекомендации для ставок:

Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.40

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «ПСЖ» за коэффициент 1.40

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится результативная победа хозяев.

Рекомендация: 3:1 в пользу «ПСЖ» за 10.00.

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