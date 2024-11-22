22.11.2024, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 12 тур
Франция. Лига 1, 12 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-1-3-2
39
Сафонов
2
Хакими
37
Шкриньяр
4
Бералдо
2
Заге
33
Заир-Эмери
29
Барколя
14
Дуэ
10
Асенсио
87
Невеш
10
Дембеле
4-2-3-1
16
Ресте
12
Каманци
4
Крессуэлл
3
МакКензи
50
Акдаг
23
Кассерес
4
Сьерро
7
Абухляль
15
Доннум
34
Гбоу
7
Кинг
10
Дембеле
8
Руис
8
Руис
10
Дембеле
2
Заге
17
Витинья
17
Витинья
2
Заге
14
Дуэ
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Дуэ
29
Барколя
9
Муани
9
Муани
29
Барколя
12
Каманци
17
Суасо
17
Суасо
12
Каманци
50
Акдаг
6
Канвот
6
Канвот
50
Акдаг
23
Кассерес
31
Шмидт
31
Шмидт
23
Кассерес
34
Гбоу
80
Бабика
80
Бабика
34
Гбоу
7
Кинг
9
Магри
9
Магри
7
Кинг
Остались в запасе
ПСЖ
Тулуза
1
Арнау Тенас
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Алекс Домингес
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча ПСЖ - Тулуза
1
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
14
Офсайды
2
0
Количество передач
766
274
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
76
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.35
1.39
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Тулузы», 12-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»