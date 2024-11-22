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  • «ПСЖ» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

«ПСЖ» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

22 ноября 2024, 21:50
ПСЖ
22.11.2024, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 12 тур
3 : 0
Завершен
Тулуза
35' Ж. Невеш 84' Л. Бералдо 90+1' Витинья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
4
Венсан Сьерро
(К) ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
6
Дайанн Метали
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
2
Хакими
37
Шкриньяр
4
Бералдо
2
Заге
33
Заир-Эмери
29
Барколя
14
Дуэ
10
Асенсио
87
Невеш
10
Дембеле
4-2-3-1
16
Ресте
12
Каманци
4
Крессуэлл
3
МакКензи
50
Акдаг
23
Кассерес
4
Сьерро
7
Абухляль
15
Доннум
34
Гбоу
7
Кинг
10
Дембеле
8
Руис
8
Руис
10
Дембеле
2
Заге
17
Витинья
17
Витинья
2
Заге
14
Дуэ
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Дуэ
29
Барколя
9
Муани
9
Муани
29
Барколя
12
Каманци
17
Суасо
17
Суасо
12
Каманци
50
Акдаг
6
Канвот
6
Канвот
50
Акдаг
23
Кассерес
31
Шмидт
31
Шмидт
23
Кассерес
34
Гбоу
80
Бабика
80
Бабика
34
Гбоу
7
Кинг
9
Магри
9
Магри
7
Кинг
Остались в запасе
ПСЖ
Тулуза
1
Арнау Тенас
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Алекс Домингес
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча ПСЖ - Тулуза
1
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
14
Офсайды
2
0
Количество передач
766
274
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
76
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.35
1.39

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Тулузы», 12-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Тулуза»

«ПСЖ» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Тулуза ПСЖ
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