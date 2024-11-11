Козлов из «Краснодара» – о судействе: «Надо самим забивать, а не винить арбитра»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов дал комментарий после матча 15-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

На 87-й минуте у краснодарцев отменили гол.

Прервалась 11-матчевая победная серия «Краснодара» в РПЛ.

Команда сохраняет лидерство.

– Очень спорный эпизод. Как по мне, естественно, фола не было. Эдик играет в мяч и убирает ногу. Но решения принимают люди, которые занимаются этим всю жизнь. Наверное, они знают лучше. Претензий по судейству нет.

– Есть ли вопросы по судейству в течение всего сезона? Многие клубы недовольны работой арбитров.

– Опять, же претензий нет. Арбитры компетентные. Решения на поле принимают они, а не тренеры или футболисты. У нас есть моменты, нам надо самим их забивать, а не винить в чем‑то судью. Это неправильно.

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