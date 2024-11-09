10 ноября на стадионе Sportivnyy Kompleks Kaznu команда «Астана» примет «Жетысу» в рамках 26-го тура Премьер-лиги Казахстана. Ожидается игра с доминированием хозяев поля, учитывая текущую форму и статистику команд.

«Астана» занимает второе место в чемпионате с 43 очками. В последних матчах команда показала неплохую результативность, особенно на своем поле, где побеждает на протяжении девяти матчей подряд. Лидер атак Джеффри Чарльз, который забил 11 голов, играет ключевую роль в нападении. Несмотря на неудачу в последних двух выездных встречах, «Астана» уверенно чувствует себя на домашнем поле и готова набирать очки.

Последние матчи «Астана»:

«Жетысу»

«Жетысу» находится на 11-м месте с 23 очками и явно переживает трудные времена: команда проиграла три последних матча и демонстрирует слабую игру в обороне, пропуская по два мяча в среднем за игру. Нападающий Серикжан Мужиков, лучший бомбардир команды, забил всего пять голов, и «Жетысу» в последних встречах не может похвастаться стабильной атакующей игрой.

Последние матчи «Жетысу»:

Личные встречи

Последние очные встречи показывают очевидное преимущество «Астана», которая одержала победу в трех последних матчах с «Жетысу». В этих играх «Астана» всегда забивала минимум два гола. «Жетысу» испытывает трудности на поле «Астана», что может снова оказать влияние на исход предстоящего матча.

Последние встречи:

«Жетысу» 0:2 «Астана»

«Астана» 2:1 «Жетысу»

«Жетысу» 0:2 «Астана»

Статистика

«Астана»: Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20 «Жетысу»: Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.60

Прогноз на матч «Астана» – «Жетысу»

Учитывая последние выступления команд, «Астана» выглядит фаворитом этой встречи. Стабильные результаты на своем поле и очевидное преимущество в классе дают все основания предполагать, что хозяева будут доминировать. Ожидается, что «Астана» добьется победы с разницей в 1–2 мяча.

Рекомендации для ставок:

Победа «Астана» – коэффициент 1.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Астана» за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа хозяев.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Астана» за коэффициент 6.00.

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