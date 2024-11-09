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    • Прогноз на точный счет матча «Астана» – «Жетысу», Премьер-лига Казахстана, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Астана» – «Жетысу», Премьер-лига Казахстана, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на стадионе Sportivnyy Kompleks Kaznu команда «Астана» примет «Жетысу» в рамках 26-го тура Премьер-лиги Казахстана. Ожидается игра с доминированием хозяев поля, учитывая текущую форму и статистику команд.

    «Астана»

    «Астана» занимает второе место в чемпионате с 43 очками. В последних матчах команда показала неплохую результативность, особенно на своем поле, где побеждает на протяжении девяти матчей подряд. Лидер атак Джеффри Чарльз, который забил 11 голов, играет ключевую роль в нападении. Несмотря на неудачу в последних двух выездных встречах, «Астана» уверенно чувствует себя на домашнем поле и готова набирать очки.

    Последние матчи «Астана»:

    «Жетысу»

    «Жетысу» находится на 11-м месте с 23 очками и явно переживает трудные времена: команда проиграла три последних матча и демонстрирует слабую игру в обороне, пропуская по два мяча в среднем за игру. Нападающий Серикжан Мужиков, лучший бомбардир команды, забил всего пять голов, и «Жетысу» в последних встречах не может похвастаться стабильной атакующей игрой.

    Последние матчи «Жетысу»:

    Личные встречи

    Последние очные встречи показывают очевидное преимущество «Астана», которая одержала победу в трех последних матчах с «Жетысу». В этих играх «Астана» всегда забивала минимум два гола. «Жетысу» испытывает трудности на поле «Астана», что может снова оказать влияние на исход предстоящего матча.

    Последние встречи:

    • «Жетысу» 0:2 «Астана»
    • «Астана» 2:1 «Жетысу»
    • «Жетысу» 0:2 «Астана»

    Статистика

    • «Астана»: Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20
    • «Жетысу»: Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.60

    Прогноз на матч «Астана» – «Жетысу»

    Учитывая последние выступления команд, «Астана» выглядит фаворитом этой встречи. Стабильные результаты на своем поле и очевидное преимущество в классе дают все основания предполагать, что хозяева будут доминировать. Ожидается, что «Астана» добьется победы с разницей в 1–2 мяча.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Астана» – коэффициент 1.50
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Астана» за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа хозяев.

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Астана» за коэффициент 6.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 13:31
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