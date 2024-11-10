10.11.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
4-2-3-1
93
Чондрич
55
Аманович
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Эбонг
7
Грипши
99
Жоффри
4-2-3-1
45
Сиукаев
2
Ткаченко
55
3
Чарльстон
23
Балтабеков
67
Калмырза
47
Усенов
7
Караман
7
Мужиков
8
Шрамченко
9
Жумабек
5
Казуколовас
22
Марочкин
22
Марочкин
5
Казуколовас
11
Вороговский
7
Куат
7
Куат
11
Вороговский
7
Эбонг
24
Осеи
24
Осеи
7
Эбонг
10
Томасов
10
Астанов
10
Астанов
10
Томасов
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
55
5
Орынбасар
5
Орынбасар
55
8
Шрамченко
19
Кучинский
19
Кучинский
8
Шрамченко
9
Жумабек
88
Болов
88
Болов
9
Жумабек
Остались в запасе
Астана
Жетысу
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
12
Орест Костик
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
27
S. Taipi
ЦП
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Темур Чогадзе
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
27
S. Taipi
ЦП
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Темур Чогадзе
ПВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Астана - Жетысу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Жетысу», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Жетысу»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»