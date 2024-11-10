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  • «Астана» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Астана» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 10:50
Астана
10.11.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
5 : 0
Завершен
Жетысу
7' Ч. Жоффри 18' Н. Грипши (П) 25' М. Томасов 31' Е. Ткаченко (АГ) 41' К. Бартолец
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Назми Грипши
АП
7
Макс Эбонг
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Жетысу
45
Арсен Сиукаев
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
7
Динмухамед Караман
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Жетысу
12
Орест Костик
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
27
S. Taipi
ЦП
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Темур Чогадзе
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
4-2-3-1
93
Чондрич
55
Аманович
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Эбонг
7
Грипши
99
Жоффри
4-2-3-1
45
Сиукаев
2
Ткаченко
55
3
Чарльстон
23
Балтабеков
67
Калмырза
47
Усенов
7
Караман
7
Мужиков
8
Шрамченко
9
Жумабек
5
Казуколовас
22
Марочкин
22
Марочкин
5
Казуколовас
11
Вороговский
7
Куат
7
Куат
11
Вороговский
7
Эбонг
24
Осеи
24
Осеи
7
Эбонг
10
Томасов
10
Астанов
10
Астанов
10
Томасов
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
55
5
Орынбасар
5
Орынбасар
55
8
Шрамченко
19
Кучинский
19
Кучинский
8
Шрамченко
9
Жумабек
88
Болов
88
Болов
9
Жумабек
Остались в запасе
Астана
Жетысу
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
12
Орест Костик
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
27
S. Taipi
ЦП
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Темур Чогадзе
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
27
S. Taipi
ЦП
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Темур Чогадзе
ПВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Астана - Жетысу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Жетысу», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Жетысу»

«Астана» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Астана
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