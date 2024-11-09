10 ноября на стадионе «Орталык Актобе» состоится матч между командами «Актобе» и «Туран». Обе команды подходят к этому противостоянию с разными задачами: хозяева стремятся укрепиться в топ-3, а гости пытаются прервать серию неудач.
«Актобе»
«Актобе» занимает 3-е место в турнирной таблице с 40 очками после 23 туров и продолжает показывать уверенную игру в атаке. Команда не пропускает ни одной возможности воспользоваться слабыми местами соперника, особенно дома. Идрис Умаев, лучший бомбардир с 7 голами, активно поддерживает команду, играя ключевую роль в атаке. Однако «Актобе» также имеет некоторые трудности в обороне, пропуская в последних матчах. Но, несмотря на это, их игра остается агрессивной и ориентированной на ворота соперника.
Последние матчи «Актобе»:
- «Шахтер» Караганда 1:3 «Актобе»
- «Астана» 2:0 «Актобе»
- «Актобе» 2:1 «Кайрат»
- «Атырау» 1:2 «Актобе» (Кубок)
- «Тобол» 3:0 «Актобе»
«Туран»
Команда «Туран» находится на 12-й позиции с 20 очками и проходит через непростой период. Команда не побеждает уже 6 матчей, и каждый тур для них – шанс прервать этот спад. Проблемы у «Турана» начинаются с защиты, так как в последних матчах они пропускали в среднем более 2 голов. Никола Цуцкич – лучший бомбардир команды с 4 мячами, но одной его активности пока недостаточно для регулярных побед. Несмотря на свою боеспособность, «Туран» нуждается в укреплении как в обороне, так и в завершающей фазе атак.
Последние матчи «Туран»:
- «Туран» 1:1 «Женис»
- «Туран» 0:1 «Кайсар»
- «Туран» 0:2 «Тобол»
- «Кайрат» 5:1 «Туран»
- «Атырау» 3:0 «Туран»
Личные встречи
«Актобе» доминирует в очных встречах, выиграв последние четыре матча против «Турана». Эти встречи показали, что хозяева поля уверенно контролируют игру, особенно на домашнем стадионе, где «Актобе» пользуется поддержкой своих болельщиков и атакует с удвоенной силой.
Последние встречи:
- «Туран» 0:1 «Актобе» (2024)
- «Актобе» 3:2 «Туран» (2022)
- «Туран» 0:2 «Актобе» (2022)
Статистика
«Актобе»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия забитых голов в последних 4 матчах против «Турана»
«Туран»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 2.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 2
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 12
- Серия матчей без побед: 6
Прогноз на матч «Актобе» – «Туран»
Ожидается, что «Актобе» будет доминировать на своем поле, активно используя слабости обороны соперника. «Туран» постарается улучшить свою игру, но хозяева выглядят сильнее и результативнее. С учетом нестабильной обороны гостей и уверенной игры «Актобе», вероятнее всего, хозяева одержат уверенную победу.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Актобе» – коэффициент 1.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа «Актобе» за коэффициент 1.50.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа хозяев с преимуществом в два мяча.
Рекомендация: 2:0 в пользу «Актобе» за коэффициент 6.50.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!