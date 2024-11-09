Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Актобе» – «Туран», Премьер-лига Казахстана, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Актобе» – «Туран», Премьер-лига Казахстана, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на стадионе «Орталык Актобе» состоится матч между командами «Актобе» и «Туран». Обе команды подходят к этому противостоянию с разными задачами: хозяева стремятся укрепиться в топ-3, а гости пытаются прервать серию неудач.

    «Актобе»

    «Актобе» занимает 3-е место в турнирной таблице с 40 очками после 23 туров и продолжает показывать уверенную игру в атаке. Команда не пропускает ни одной возможности воспользоваться слабыми местами соперника, особенно дома. Идрис Умаев, лучший бомбардир с 7 голами, активно поддерживает команду, играя ключевую роль в атаке. Однако «Актобе» также имеет некоторые трудности в обороне, пропуская в последних матчах. Но, несмотря на это, их игра остается агрессивной и ориентированной на ворота соперника.

    Последние матчи «Актобе»:

    «Туран»

    Команда «Туран» находится на 12-й позиции с 20 очками и проходит через непростой период. Команда не побеждает уже 6 матчей, и каждый тур для них – шанс прервать этот спад. Проблемы у «Турана» начинаются с защиты, так как в последних матчах они пропускали в среднем более 2 голов. Никола Цуцкич – лучший бомбардир команды с 4 мячами, но одной его активности пока недостаточно для регулярных побед. Несмотря на свою боеспособность, «Туран» нуждается в укреплении как в обороне, так и в завершающей фазе атак.

    Последние матчи «Туран»:

    Личные встречи

    «Актобе» доминирует в очных встречах, выиграв последние четыре матча против «Турана». Эти встречи показали, что хозяева поля уверенно контролируют игру, особенно на домашнем стадионе, где «Актобе» пользуется поддержкой своих болельщиков и атакует с удвоенной силой.

    Последние встречи:

    • «Туран» 0:1 «Актобе» (2024)
    • «Актобе» 3:2 «Туран» (2022)
    • «Туран» 0:2 «Актобе» (2022)

    Статистика

    «Актобе»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия забитых голов в последних 4 матчах против «Турана»

    «Туран»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 2.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 2
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 12
    • Серия матчей без побед: 6

    Прогноз на матч «Актобе» – «Туран»

    Ожидается, что «Актобе» будет доминировать на своем поле, активно используя слабости обороны соперника. «Туран» постарается улучшить свою игру, но хозяева выглядят сильнее и результативнее. С учетом нестабильной обороны гостей и уверенной игры «Актобе», вероятнее всего, хозяева одержат уверенную победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Актобе» – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа «Актобе» за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа хозяев с преимуществом в два мяча.

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Актобе» за коэффициент 6.50.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2024 13:21
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 