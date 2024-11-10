10.11.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Актобе
4-1-3-2
30
Шацкий
5
Вэтэжелу
5
Каиров
6
Касым
31
Танжариков
4
Уче
18
Жан
80
Кенесов
12
Думбуя
10
Умаев
3
Бессмертный
3-1-3-1-2
24
Жомарт
2
Николич
22
Хомуха
33
Велкоски
8
Дмитриев
7
24
5
Сатанов
11
Вака
19
9
Архипов
31
Танжариков
44
Барач
44
Барач
31
Танжариков
80
Кенесов
48
Кенжегулов
48
Кенжегулов
80
Кенесов
10
Умаев
77
Ромеро
77
Ромеро
10
Умаев
19
44
44
19
Остались в запасе
Актобе
Туран
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
57
Мирас Уманиязов
ЦП
16
Аян Байдавлетов
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
Главный тренер
Игорь Леонов
16
Владислав Василючек
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
57
Мирас Уманиязов
ЦП
16
Аян Байдавлетов
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
Остались в запасе
16
Владислав Василючек
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
Главный тренер
Игорь Леонов
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Актобе - Туран
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Турана», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Туран»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»