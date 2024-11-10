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  • «Актобе» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Актобе» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 10:50
Актобе
10.11.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Туран
36' Х. Агбо Уче 90+5' Д. Ромеро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
12
Амаду Думбуя
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Туран
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
2
Марко Николич
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
8
Артем Дмитриев
ОП
7
Plarent Fejzaj
ЦП
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
5
Санжар Сатанов
ЦП
11
Леонардо Вака
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
71
Дархан Бердибек
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
16
Аян Байдавлетов
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Туран
16
Владислав Василючек
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
44
Batyr Mukashev
ЦП
4-1-3-2
30
Шацкий
5
Вэтэжелу
5
Каиров
6
Касым
31
Танжариков
4
Уче
18
Жан
80
Кенесов
12
Думбуя
10
Умаев
3
Бессмертный
3-1-3-1-2
24
Жомарт
2
Николич
22
Хомуха
33
Велкоски
8
Дмитриев
7
24
5
Сатанов
11
Вака
19
9
Архипов
31
Танжариков
44
Барач
44
Барач
31
Танжариков
80
Кенесов
48
Кенжегулов
48
Кенжегулов
80
Кенесов
10
Умаев
77
Ромеро
77
Ромеро
10
Умаев
19
44
44
19
Остались в запасе
Актобе
Туран
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
57
Мирас Уманиязов
ЦП
16
Аян Байдавлетов
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
Главный тренер
Игорь Леонов
16
Владислав Василючек
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
57
Мирас Уманиязов
ЦП
16
Аян Байдавлетов
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
Остались в запасе
16
Владислав Василючек
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
Главный тренер
Игорь Леонов
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Актобе - Туран
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Турана», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе»«Туран»

«Актобе» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Туран Актобе
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