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    • Прогноз на точный счет матча «Ницца» – «Лилль», Лига 1, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ницца» – «Лилль», Лига 1, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на стадионе «Альянц Ривьера» состоится встреча 11-го тура Лиги 1, в которой «Ницца» примет «Лилль». Ожидается интригующее противостояние, так как обе команды идут в лидирующей группе и стремятся укрепить свои позиции в таблице.

    «Ницца»

    «Ницца» занимает 5-е место с 16 очками и показывает хорошую результативность в последних матчах. Команда забивает в четырех играх подряд, а лучшим бомбардиром стал Эванн Гессан, забивший 6 голов в 14 матчах. В последнем матче чемпионата «Ницца» обыграла «Брест» (1:0), продлив свою серию без поражений до шести матчей. Тем не менее, оборона команды остается уязвимой, так как в восьми последних матчах «Ницца» лишь дважды оставляла свои ворота в неприкосновенности.

    Последние матчи «Ниццы»:

    «Лилль»

    «Лилль» занимает 4-е место с 18 очками, показывая отличные результаты как в национальном чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Команда не проигрывает в последних девяти матчах и демонстрирует уверенную игру в защите, пропуская в среднем лишь 0,6 гола за матч. Джонатан Дэвид, забивший 11 голов в 14 матчах, является ключевой фигурой в атаке. В последних играх «Лилль» также демонстрирует высокую стабильность, как в чемпионате, так и на международной арене.

    Последние матчи «Лилля»:

    Личные встречи

    История очных встреч демонстрирует плотную борьбу. В последних играх «Ницца» успешно противостояла «Лиллю» на своем поле, и три из пяти матчей завершились ничьими. Такая статистика указывает на высокую вероятность еще одного упорного матча.

    Последние встречи:

    • «Лилль» 2:2 «Ницца»
    • «Ницца» 1:1 «Лилль»
    • «Ницца» 1:0 «Лилль»

    Статистика

    «Ницца»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без поражений: 6 матчей

    «Лилль»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия без поражений: 9 матчей

    Прогноз на матч «Ницца» – «Лилль»

    В этом матче обе команды имеют сильные атакующие линии и стабильную игру в защите, что делает их противостояние сбалансированным. «Лилль» выглядит более предпочтительно благодаря текущей форме, но «Ницца», играя дома, постарается навязать сопернику равный ритм. В итоге вероятен сценарий с минимальным количеством голов и возможной ничьей.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом является ничейный результат с небольшим количеством голов.

    Рекомендация: 1:1 – за 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 11:55
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