10 ноября на стадионе «Альянц Ривьера» состоится встреча 11-го тура Лиги 1, в которой «Ницца» примет «Лилль». Ожидается интригующее противостояние, так как обе команды идут в лидирующей группе и стремятся укрепить свои позиции в таблице.

«Ницца»

«Ницца» занимает 5-е место с 16 очками и показывает хорошую результативность в последних матчах. Команда забивает в четырех играх подряд, а лучшим бомбардиром стал Эванн Гессан, забивший 6 голов в 14 матчах. В последнем матче чемпионата «Ницца» обыграла «Брест» (1:0), продлив свою серию без поражений до шести матчей. Тем не менее, оборона команды остается уязвимой, так как в восьми последних матчах «Ницца» лишь дважды оставляла свои ворота в неприкосновенности.

Последние матчи «Ниццы»:

«Лилль» занимает 4-е место с 18 очками, показывая отличные результаты как в национальном чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Команда не проигрывает в последних девяти матчах и демонстрирует уверенную игру в защите, пропуская в среднем лишь 0,6 гола за матч. Джонатан Дэвид, забивший 11 голов в 14 матчах, является ключевой фигурой в атаке. В последних играх «Лилль» также демонстрирует высокую стабильность, как в чемпионате, так и на международной арене.

Последние матчи «Лилля»:

Личные встречи

История очных встреч демонстрирует плотную борьбу. В последних играх «Ницца» успешно противостояла «Лиллю» на своем поле, и три из пяти матчей завершились ничьими. Такая статистика указывает на высокую вероятность еще одного упорного матча.

Последние встречи:

«Лилль» 2:2 «Ницца»

«Ницца» 1:1 «Лилль»

«Ницца» 1:0 «Лилль»

Статистика

«Ницца»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без поражений: 6 матчей

«Лилль»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия без поражений: 9 матчей

Прогноз на матч «Ницца» – «Лилль»

В этом матче обе команды имеют сильные атакующие линии и стабильную игру в защите, что делает их противостояние сбалансированным. «Лилль» выглядит более предпочтительно благодаря текущей форме, но «Ницца», играя дома, постарается навязать сопернику равный ритм. В итоге вероятен сценарий с минимальным количеством голов и возможной ничьей.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом является ничейный результат с небольшим количеством голов.

Рекомендация: 1:1 – за 6.50.

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