10 ноября на стадионе «Альянц Ривьера» состоится встреча 11-го тура Лиги 1, в которой «Ницца» примет «Лилль». Ожидается интригующее противостояние, так как обе команды идут в лидирующей группе и стремятся укрепить свои позиции в таблице.
«Ницца»
«Ницца» занимает 5-е место с 16 очками и показывает хорошую результативность в последних матчах. Команда забивает в четырех играх подряд, а лучшим бомбардиром стал Эванн Гессан, забивший 6 голов в 14 матчах. В последнем матче чемпионата «Ницца» обыграла «Брест» (1:0), продлив свою серию без поражений до шести матчей. Тем не менее, оборона команды остается уязвимой, так как в восьми последних матчах «Ницца» лишь дважды оставляла свои ворота в неприкосновенности.
Последние матчи «Ниццы»:
- «Ницца» 2:2 «Твенте» (Лига Европы)
- «Брест» 0:1 «Ницца»
- «Ницца» 2:1 «Монако»
- «Ференцварош» 1:0 «Ницца» (Лига Европы)
- «Нант» 1:1 «Ницца»
«Лилль»
«Лилль» занимает 4-е место с 18 очками, показывая отличные результаты как в национальном чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Команда не проигрывает в последних девяти матчах и демонстрирует уверенную игру в защите, пропуская в среднем лишь 0,6 гола за матч. Джонатан Дэвид, забивший 11 голов в 14 матчах, является ключевой фигурой в атаке. В последних играх «Лилль» также демонстрирует высокую стабильность, как в чемпионате, так и на международной арене.
Последние матчи «Лилля»:
- «Лилль» 1:1 «Ювентус» (Лига чемпионов)
- «Лилль» 1:1 «Лион»
- «Ланс» 0:2 «Лилль»
- «Атлетико» 1:3 «Лилль» (Лига чемпионов)
- «Монако» 0:0 «Лилль»
Личные встречи
История очных встреч демонстрирует плотную борьбу. В последних играх «Ницца» успешно противостояла «Лиллю» на своем поле, и три из пяти матчей завершились ничьими. Такая статистика указывает на высокую вероятность еще одного упорного матча.
Последние встречи:
- «Лилль» 2:2 «Ницца»
- «Ницца» 1:1 «Лилль»
- «Ницца» 1:0 «Лилль»
Статистика
«Ницца»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия без поражений: 6 матчей
«Лилль»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Серия без поражений: 9 матчей
Прогноз на матч «Ницца» – «Лилль»
В этом матче обе команды имеют сильные атакующие линии и стабильную игру в защите, что делает их противостояние сбалансированным. «Лилль» выглядит более предпочтительно благодаря текущей форме, но «Ницца», играя дома, постарается навязать сопернику равный ритм. В итоге вероятен сценарий с минимальным количеством голов и возможной ничьей.
Рекомендации для ставок:
- Ничья – коэффициент 3.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом является ничейный результат с небольшим количеством голов.
Рекомендация: 1:1 – за 6.50.
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