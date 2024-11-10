10.11.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 11 тур
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
3-3-1-1-2
1
Булка
3
Бар
15
Бомбито
55
Ндайшими
2
Абди
13
Росарио
92
Клосс
22
Н'Домбеле
27
Бога
29
Гессан
50
Чо
4-1-1-3-1
30
Шевалье
2
Манди
18
Диаките
4
Александро
5
Баккер
17
Мукау
21
Андре
27
Жегрова
32
Буадди
20
Фернандес-Пардо
15
Дэвид
22
Н'Домбеле
23
Луше
23
Луше
22
Н'Домбеле
3
Бар
10
Диоп
10
Диоп
3
Бар
13
Росарио
26
Буанани
26
Буанани
13
Росарио
50
Чо
9
Лаборд
9
Лаборд
50
Чо
27
Бога
12
12
27
Бога
20
Фернандес-Пардо
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
20
Фернандес-Пардо
32
Буадди
7
Гомес
7
Гомес
32
Буадди
27
Жегрова
5
Кабелла
5
Кабелла
27
Жегрова
Остались в запасе
Ницца
Лилль
1
Максим Дюпе
ВР
4
Данте
ЦЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
4
Данте
ЦЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ницца - Лилль
2
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
9
Офсайды
2
0
Количество передач
382
519
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.1
1.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Лилля», 11-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»