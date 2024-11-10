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  • «Ницца» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Ницца» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 15:50
Ницца
10.11.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 2
Завершен
Лилль
56' С. Диоп 90+6' Т. Луше
17' М. Фернандес-Пардо 66' М. Баккер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Али Абди
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
(К) ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
32
Айюб Буадди
АП
27
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
4
Данте
ЦЗ
23
Том Луше
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Victor Orakpo
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
31
Исмаили
ЛЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
17
Аарон Малуда
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Булка
3
Бар
15
Бомбито
55
Ндайшими
2
Абди
13
Росарио
92
Клосс
22
Н'Домбеле
27
Бога
29
Гессан
50
Чо
4-1-1-3-1
30
Шевалье
2
Манди
18
Диаките
4
Александро
5
Баккер
17
Мукау
21
Андре
27
Жегрова
32
Буадди
20
Фернандес-Пардо
15
Дэвид
22
Н'Домбеле
23
Луше
23
Луше
22
Н'Домбеле
3
Бар
10
Диоп
10
Диоп
3
Бар
13
Росарио
26
Буанани
26
Буанани
13
Росарио
50
Чо
9
Лаборд
9
Лаборд
50
Чо
27
Бога
12
12
27
Бога
20
Фернандес-Пардо
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
20
Фернандес-Пардо
32
Буадди
7
Гомес
7
Гомес
32
Буадди
27
Жегрова
5
Кабелла
5
Кабелла
27
Жегрова
Остались в запасе
Ницца
Лилль
1
Максим Дюпе
ВР
4
Данте
ЦЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
4
Данте
ЦЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ницца - Лилль
2
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
9
Офсайды
2
0
Количество передач
382
519
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.1
1.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Лилля», 11-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Лилль»

Ницца-Лилль смотреть онлайн 10 ноября

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Ницца
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