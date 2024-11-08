Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Венеция» – «Парма», Серия А, 9 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Венеция» – «Парма», Серия А, 9 ноября 2024 года

    9 ноября на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» «Венеция» принимает «Парму» в рамках 12-го тура Серии А. Обе команды борются за выход из зоны вылета, и предстоящий матч имеет важное значение для их позиций в таблице.

    «Венеция»

    «Венеция» занимает 19-е место с 8 очками и пока что не может выбраться из опасной зоны. В последних матчах команда не показывает стабильных результатов в обороне, пропуская в среднем 1,80 гола за игру. Однако атака под руководством Йоэла Похьянпало, забившего 4 гола в этом сезоне, старается поддерживать темп, и в последних пяти играх «Венеция» забила 6 голов. Команде не хватает последовательности, особенно в матчах с более сильными соперниками, что было заметно в последней игре против «Интера» (0:1).

    Последние матчи «Венеции»:

    «Парма»

    Находясь на 16-й строчке с 9 очками, «Парма» также сталкивается с серьезными трудностями. В последних девяти матчах команда не одерживала побед, хотя в последних четырех играх удалось минимизировать потери, пропустив в среднем всего один гол. Лучший бомбардир «Пармы» – Анж-Йоан Бонни с тремя забитыми мячами. У команды проблемы с завершением атак, что было очевидно в их недавнем поражении от «Дженоа» со счетом 0:1.

    Последние матчи «Пармы»:

    Личные встречи

    Исторически в очных встречах между «Венецией» и «Пармой» наблюдается баланс, хотя «Парма» чаще добивается положительных результатов. Последние матчи демонстрируют преимущество «Пармы», которая не проигрывает в 7 из 9 последних встреч. Оба клуба регулярно обменивались голами в последних матчах, что позволяет ожидать результативного поединка.

    Последние встречи:

    • «Парма» 2:1 «Венеция»
    • «Венеция» 3:2 «Парма»
    • «Парма» 2:1 «Венеция»

    Статистика

    «Венеция»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1,20, пропускает – 1,80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия матчей с пропущенными голами: 6 игр подряд

    «Парма»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0,80, пропускает – 1,00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без побед: 9 матчей подряд

    Прогноз на матч «Венеция» – «Парма»

    Исходя из текущей формы обеих команд, можно ожидать обоюдные голы в матче, так как оба клуба испытывают проблемы в защите. Учитывая немного лучшую форму «Венеции» на своем поле, команда может попытаться добиться минимального преимущества.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.00
    • Победа «Венеции» с форой (0) – коэффициент 2.30

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Венеции» за 9.00.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2024 10:58
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 