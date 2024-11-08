9 ноября на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» «Венеция» принимает «Парму» в рамках 12-го тура Серии А. Обе команды борются за выход из зоны вылета, и предстоящий матч имеет важное значение для их позиций в таблице.

«Венеция»

«Венеция» занимает 19-е место с 8 очками и пока что не может выбраться из опасной зоны. В последних матчах команда не показывает стабильных результатов в обороне, пропуская в среднем 1,80 гола за игру. Однако атака под руководством Йоэла Похьянпало, забившего 4 гола в этом сезоне, старается поддерживать темп, и в последних пяти играх «Венеция» забила 6 голов. Команде не хватает последовательности, особенно в матчах с более сильными соперниками, что было заметно в последней игре против «Интера» (0:1).

Последние матчи «Венеции»:

«Парма»

Находясь на 16-й строчке с 9 очками, «Парма» также сталкивается с серьезными трудностями. В последних девяти матчах команда не одерживала побед, хотя в последних четырех играх удалось минимизировать потери, пропустив в среднем всего один гол. Лучший бомбардир «Пармы» – Анж-Йоан Бонни с тремя забитыми мячами. У команды проблемы с завершением атак, что было очевидно в их недавнем поражении от «Дженоа» со счетом 0:1.

Последние матчи «Пармы»:

Личные встречи

Исторически в очных встречах между «Венецией» и «Пармой» наблюдается баланс, хотя «Парма» чаще добивается положительных результатов. Последние матчи демонстрируют преимущество «Пармы», которая не проигрывает в 7 из 9 последних встреч. Оба клуба регулярно обменивались голами в последних матчах, что позволяет ожидать результативного поединка.

Последние встречи:

Статистика

«Венеция»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1,20, пропускает – 1,80

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия матчей с пропущенными голами: 6 игр подряд

«Парма»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0,80, пропускает – 1,00

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без побед: 9 матчей подряд

Прогноз на матч «Венеция» – «Парма»

Исходя из текущей формы обеих команд, можно ожидать обоюдные голы в матче, так как оба клуба испытывают проблемы в защите. Учитывая немного лучшую форму «Венеции» на своем поле, команда может попытаться добиться минимального преимущества.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.00

Победа «Венеции» с форой (0) – коэффициент 2.30

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Венеции» за 9.00.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!