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    • «Рубин» – ЦСКА: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 6 ноября

    «Рубин» – ЦСКА: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 6 ноября

    В среду, 6 ноября, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сыграют «Рубин» и ЦСКА. Игра состоится в Казани, начало – в 18:30 (мск).

    «Рубин»

    Команда Рашида Рахимова заняла 2-е место в группе D, набрав 9 очков. «Рубин» добыл 3 победы и потерпел 3 поражения, разница мячей – 7:4.

    Последние результаты «Рубина»:

    ЦСКА

    ЦСКА набрал 14 очков и финишировал на 1-м месте в группе C. Подопечные Марко Николича добыли 4 победы в основное время, 1 – по пенальти и потерпели 1 поражение, разница мячей – 8:2.

    Предыдущие результаты ЦСКА:

    Очные встречи в РПЛ

    • 21.09.24 «Рубин» – ЦСКА – 1:1;
    • 06.05.24 ЦСКА – «Рубин» – 2:2;
    • 21.10.23 «Рубин» – ЦСКА – 0:0;
    • 20.03.22 ЦСКА – «Рубин» – 6:1;
    • 30.10.21 «Рубин» – ЦСКА – 1:0.

    Прогноз на матч «Рубин» – ЦСКА

    Обе команды показывали достаточно прагматичный футбол на групповом этапе Кубка. Не видим предпосылок, чтобы в первом поединке четвертьфинала картина изменилась. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.87.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2024 09:30
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