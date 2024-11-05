В среду, 6 ноября, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сыграют «Рубин» и ЦСКА. Игра состоится в Казани, начало – в 18:30 (мск).

«Рубин»

Команда Рашида Рахимова заняла 2-е место в группе D, набрав 9 очков. «Рубин» добыл 3 победы и потерпел 3 поражения, разница мячей – 7:4.

Последние результаты «Рубина»:

ЦСКА

ЦСКА набрал 14 очков и финишировал на 1-м месте в группе C. Подопечные Марко Николича добыли 4 победы в основное время, 1 – по пенальти и потерпели 1 поражение, разница мячей – 8:2.

Предыдущие результаты ЦСКА:

02.11.24 ЦСКА – «Спартак» – 0:2 РПЛ;

26.10.24 ЦСКА – «Факел» – 0:0 РПЛ;

22.10.24 ЦСКА – «Ахмат» – 1:0 Кубок России.

Очные встречи в РПЛ

21.09.24 «Рубин» – ЦСКА – 1:1;

06.05.24 ЦСКА – «Рубин» – 2:2;

21.10.23 «Рубин» – ЦСКА – 0:0;

20.03.22 ЦСКА – «Рубин» – 6:1;

30.10.21 «Рубин» – ЦСКА – 1:0.

Прогноз на матч «Рубин» – ЦСКА

Обе команды показывали достаточно прагматичный футбол на групповом этапе Кубка. Не видим предпосылок, чтобы в первом поединке четвертьфинала картина изменилась. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.87.

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