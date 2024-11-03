Реакция Слишковича на 0:4 «Оренбурга» от «Краснодара»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:4).

«Не хватило, чтобы ворота чуть шире были. У них – два гола, у нас – две штанги. Потом – мастерство Сперцяна, тут и закончилась вся история. Можно проиграть 0:1, но ты скажешь, что соперник был лучше и тебе не позволил ничего создать. Можно проиграть 0:4 и остаться с мнением, что мы не заслужили поражение.

Думаю, что команда хорошо играла, создавала моменты. К сожалению, не было достаточно концентрации, когда надо было забить. У нас было несколько хороших моментов, удары. Мы не забили, а соперник забил. Вот и всe.

Моменты были. Что еще опасного сделал «Краснодар»? В первом тайме ничего. Мы были опаснее перед воротами. Но то, что мы не забили, это наши проблемы и ошибки. Соперник – молодец. Они заслужили, забили четыре гола и выиграли», – сказал босниец.